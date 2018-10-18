مؤتمر التسويق والهوية المؤسسية يختتم أعماله في الشارقة

الشارقة 24:

اختتم في الشارقة المؤتمر السنوي العاشر للتسويق والهوية المؤسسية الذي ينظمه مركز الليم للمعرفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، والذي استمر لمدة أسبوع، بمشاركة 9 جامعات وعدد من مراكز التدريب المتخصصة، وأكثر من 250 من الخبراء والمتخصصين.

وتناول المؤتمر أسس وقواعد التسويق الحديث في كيفية مواجهة المشكلات وكيفية حلها تسويقياً دون التسبب في خسائر مالية، طارحاً الاستراتيجيات المؤثرة في الهوية المؤسسية، وحدد المعايير لتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الليم للمعرفة، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم الحلول للجهات الحكومية والشركات الاقتصادية، بجانب مساعدتها في توفير أدوات جديدة تساعد على النمو وصناعة الفرص.

وأكد أن التسويق أصبح من أهم ركائز الأعمال في العصر الحديث، حيث يعتبر عصب رئيس للنمو واستقطاب الاستثمارات، وأن المؤتمر يعد منصة مهمة لمناقشة دور التسويق وفتح المجال لمناقشة التحديات التي تواجه التسويق في المنطقة.

واستعرض خلال كلمته أهم التحديات الخاصة بالتسويق والهوية المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وكيفية حلها بطرق مبتكرة وخطة استراتيجية محددة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية العاملين في مجال التسويق والهوية المؤسسية، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التركيز على تطوير المهارات البشرية التي تعتبر العنصر الرئيسي في عملية التنمية المستدامة.

وركز المتحدثون خلال المؤتمر عن التسويق وحجم الإنفاق والتسويق الحديث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أدوات التسويق الحديثة والتقليدية ودور كل واحد منها، وأيضاً أهمية دور التسويق في ظل التغيرات في بيئة الأعمال والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، علاوة على النظريات الحديثة في مجال التسويق.

وفي اليوم الختامي للمؤتمر، سلم سعادة الدكتور المهندس راشد الليم المشاركين شهادات التقدير، وكرم المتميزين.