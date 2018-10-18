25% من الشركات العالمية تتخذ من الإمارات مقراً لأعمالها

الشارقة 24 – وام:

تتخذ أكثر من 25% من أكبر 500 شركة عالمية من دولة الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مؤشر يعكس المكانة المتميزة التي تحوزها الدولة ضمن قائمة أكثر الدول المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة 30 عالمياً من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، محققةً بذلك تقدماً بنحو 5 مراتب على ترتيبها المسجل خلال العام 2016، وذلك وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"وتمتلك دولة الإمارات اقتصاداً تنافسياً متطوراً، وصنفت طبقاً لمؤشر التنافسية العالمية بالمركز الأول عربياً والـ 27 عالمياً.

وبلغت قيمة الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال 2016-2017، مواصلة بذلك المحافظة على مكانتها المتميزة كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

ومع تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي خلال العامين الماضيين إلى 473 مليار درهم، وذلك بحسب "الاونكتاد" الذي استندت إليه وزارة الاقتصاد في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني.

ووفقاً للدراسات الرسمية فإن عوامل عدة ساهمت في زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني بجانب الموقع الاستراتيجي المتميز وتوافر البنية التحتية والتشريعية واللوجستية المتقدمة.