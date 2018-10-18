الأخضر يزين بورصات دبي والكويت والبحرين وعُمان

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً، في أدائها في تداولات جلسة، يوم الأربعاء، باستثناء السوق في السعودية والأردنية، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً جيداً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2741.50 نقطة، وكان هذا الارتفاع نسبته 0.50%، بينما تراجعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7657.87 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.12%، وفي المقابل سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.17% لتقفل عند مستوى 5180.55 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بدعم من قطاعي الاستثمار والبنوك لتقفل عند مستوى 1313.22 نقطة، كما صعد مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4452.91 نقطة وسط دعم من قطاع المال، وأخيراً سجلت السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.22%، لتقفل عند مستوى 1657.44 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاثة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2741.50 0.50 % السعودية 7657.87 0.12 % سالب الكويت 5180.55 0.17 % البحرين 1313.22 0.12 % عمان 4452.91 0.03 % الأردن 1957.44 0.22 % سالب

سوق دبي تواصل ارتفاعها بدعم من قطاعي العقارات والنقل

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 13.63 نقطة أو ما نسبته 0.50% ليقفل عند مستوى 2741.5 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 216.2 مليون سهم بقيمة 206.1 مليون درهم نفذت من خلال 3085 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.64%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.59%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 2.81%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.52%.

وسجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.43% وصولاً إلى سعر 1.81 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.23% وصولاً إلى سعر 0.640 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصف عجمان ش م ع – حقوق اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 16.67% وصولاً إلى سعر 0.005 درهم، تلاه سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.44% وصولاً إلى سعر 8.15 درهم.

واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.8 مليون سهم، تلاه سهم سلامة بواقع 23.7 مليون سهم، كما احتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 56.7 مليون درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 33.5 مليون درهم.

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.12%

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط تباين أداء القطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.93 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل عند مستوى 7657.87 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 156.6 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 143 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 4.11%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.49%، وفي المقابل تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 1.52%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.47%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 83.80 ريال، تلاه سهم الخزف السعودي بنسبة 7.84% وصولاً إلى سعر 11.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العربي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.05% وصولاً إلى سعر 31.05 ريال، وتراجع سهم سامبا بنسبة 3.72% وصولاً إلى سعر 31.05 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.1 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 19.9 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 656.2 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 376.6 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.88 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند مستوى 5180.55 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 26.2 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 1906 صفقات.



وسجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.70% وصولاً إلى سعر 0.0965 دينار، تلاه سهم ميزان بواقع 3.76% وصولاً إلى سعر 0.635 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المباني أعلى نسبة تراجع بواقع 0.98% وصولاً إلى سعر 0.605 دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.75% وصولاً إلى سعر 0.530 دينار.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 4.8 مليون سهم، كما احتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.3 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 1.8 مليون دينار.

قطاع الفنادق والسياحة يحد من ارتفاع السوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط أداء إيجابي لقطاعي الاستثمار والبنوك، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.58 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1313.22 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 664.6 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 4.00 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.15 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 80.81 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم بنك أنفستكورب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.13% وصولاً إلى سعر 9.600 دولار، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.84% وصولاً إلى سعر 0.442 دينار، وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.400 دينار، تلاه سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 2.78% وصولاً إلى سعر 0.105 دينار.

واحتل سهم مجموعة فنادق الخليج المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 662.2 ألف سهم، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش المالية بواقع 583.1 ألف سهم.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية بدعم من قطاع المال

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الأربعاء، بدعم من القطاع المالي، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4452.91 نقطة خاسراً 1.26 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال نفذت من خلال 543 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات، واستقرار أسعار أسهم 19 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.20%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، تلاه القطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم ظفار للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.90% وصولاً إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 2.63% وصولاً إلى سعر 0.039 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية لتحلية المياه أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.06% وصولاً إلى سعر 3.005 ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 2.30% وصولاً إلى سعر 0.085 ريال.

واحتل سهم الأسماك العمانية الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 2.1 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.7 مليون سهم، واحتل سهم البنك الوطني العماني المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 190.5 ألف ريال، تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 167.7 ألف ريال.

محطة حمراء في السوق الأردنية

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأربعاء، بضغط من قطاعاتها الثلاثة، ووسط ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1957.44 نقطة بخسائر نسبتها 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون دينار نفذت من خلال 2710 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة، واستقرار أسعار أسهم 29 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت القطاعات الثلاثة، بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.