المعلا يعدل قانون إنشاء "اقتصادية أم القيوين"

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم 2 لسنة 2018، بشأن تعديل القانون رقم 3 لسنة 2009، بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين .

وجاء بالقانون رقم 2 لسنة 2018، على أن يسمى هذا القانون رقم 2 لسنة 2018، بشأن تعديل القانون رقم 3 لسنة 2009، بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين، وتكون للدائرة الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، لتمكنها من القيام بممارسة كافة التصرفات القانونية والمالية والإدارية.

كما أن من أهداف الدائرة، تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وذلك عن طريق إعداد البرامج والمشاريع التنموية، وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، وخلق بيئة محفزة للاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، ورفع مستوى الوعى لدى الجمهور ومجتمع الأعمال بالإمارة، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، والمساهمة في الخطط التسويقية والترويجية، ونشر الوعى الاقتصادي بالإمارة، وإيجاد نافذة واحدة، يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة والعمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة .