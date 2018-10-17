إكسبو الشارقة يُعزز شراكته مع اتحاد مصنعي البلاستيك في الهند

الشارقة 24:

بحث مركز إكسبو الشارقة تعزيز مجالات التعاون مع اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمعرض بلاست فيجن آرابيا، الذي ينظمه مركز إكسبو كل سنتين، بالتعاون مع الاتحاد وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

واتفق إكسبو الشارقة والاتحاد الهندي على تعديل أحد بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 2011، بما يمنح "الاتحاد" الحق الحصري بالترويج للدورة الخامسة من "معرض بلاست فيجن آرابيا"، في جمهورية بنجلاديش الشعبية، وتأجير مساحات العرض للشركات البنغالية الراغبة بالمشاركة في المعرض بدورته المقبلة المقرر عقدها في ديسمبر 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مركز إكسبو الشارقة، الثلاثاء، بين سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، ووفد من اتحاد مصنعي البلاستيك في الهند، برئاسة أجاي ديساي إلى جانب مايور شاه ممثلي الاتحاد، وبحضور عدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي، سعي إكسبو الشارقة الدائم إلى جذب أكبر عدد من الأجنحة الوطنية الأجنبية، والشركات والعلامات التجارية الرائدة عالمياً إلى مختلف المعارض، التي يُنظمها ويستضيفها المركز على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز أطر التعاون مع اتحاد مُصنعي البلاستيك في الهند يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المركز والاتحاد، الذي يُعتبر مساهم فاعل ورئيسي في تنظيم "معرض بلاست فيجين آرابيا" منذ انطلاقة الحدث، وفي ظل الشراكة التجارية المتميزة والمتنامية بين الشارقة والهند والتي يحرص الجانبان على دفعها نحو آفاق أرحب في كافة القطاعات الاقتصادية .

وأضاف المدفع، أن تحديث الاتفاقية الموقعة بين المركز والاتحاد، ستثمر عن انضمام جناح وطني لجمهورية بنغلاديش في "بلاست فيجين آرابيا"، اعتباراً من الدورة المقبلة للمعرض وجذب تجار ومصنّعين بنغاليين إلى الحدث، وذلك في ضوء الحقوق الحصرية التي يملكها الاتحاد للترويج للحدث في العديد من الدول الآسيوية، ومن أبرزها الهند ونيبال وسريلانكا، والتي شملت بنغلاديش مؤخراً، مشيراً إلى أن انضمام بنغلاديش إلى بلاست فيجين آرابيا يُشكل قيمة مضافة للتجار في الأسواق المحلية والإقليمية.

من جانبه، أكد أجاي ديساي، أن اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند حريص على تعزيز شراكته مع مركز إكسبو الشارقة في مجال تطوير معرض بلاست فيجن آرابيا، مضيفاً أن الاتحاد الذي تأسس قبل 73 عاماً يتطلع إلى تعزيز حضور الشركات الهندية المتخصصة في قطاع صناعة البلاستيك في النسخة العربية من هذا الحدث الرائد، الذي تعتبر نسخته الهندية من المعارض التجارية الكبرى في العالم.

وأضاف ديساي، أن تحديث الاتفاقية من شأنه أن يعزز حضور الشركات النيبالية والسريلانيكة في المعرض، إلى جانب الشركات البنغلاديشية، في إطار الحقوق الحصرية التي يملكها الاتحاد للترويج ولتأجير مساحات العرض في هذا الحدث، وخاصةً في ظل التوقعات بزيادة الطلب المحلي والإقليمي على صناعة البلاستيك.