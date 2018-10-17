الذهب يهبط 0.2% بفعل ارتفاع الأسهم والدولار

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع صعود الأسهم والدولار وسط انحسار حالة العزوف عن المخاطرة، بينما تترقب السوق صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، لاستقاء أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2% إلى 1222.74 دولار للأوقية، لكنه ظل قرب ذروته في شهرين ونصف 1233.26 دولار للأوقية المسجلة، الإثنين.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% لتسجل 1226.6 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.5% في المعاملات الفورية إلى 14.57 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5% أيضاً إلى 833.25 دولار، وفقد البلاديوم 0.1% مسجلاً 1078 دولاراً للأوقية.