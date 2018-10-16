الأحمر يظلل 4 بورصات في المنطقة بتداولات الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً، في أدائها في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة، يوم الثلاثاء، باستثناء سوق دبي والسوق السعودية، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي ارتفاعاً جيداً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2727.87 نقطة، وكان هذا الارتفاع نسبته 0.55%، كما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7666.80 نقطة بأرباح بلغت نسبتها 1.31%، وفي المقابل سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.65% لتقفل عند مستوى 5171.67 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما هبط مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعي الفنادق والبنوك لتقفل عند مستوى 1311.64 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4451.65 نقطة وسط ضغط من كافة قطاعاتها، وأخيراً سجلت السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.19%، لتقفل عند مستوى 1961.69 نقطة بدعم من قطاعي المال والصناعة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2727.87 0.55 % السعودية 7666.80 1.31 % الكويت 5171.67 0.65 % سالب البحرين 1311.64 0.32 % سالب عمان 4451.65 0.20 % سالب الأردن 1961.69 0.19 % سالب

سوق دبي ترتد مرتفعة بنسبة 0.55%

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 14.82 نقطة أو ما نسبته 0.55% ليقفل عند مستوى 2727.87 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 260.1 مليون سهم بقيمة 220 مليون درهم نفذت من خلال 2921 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة، واستقرار أسعار أسهم 9 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.83%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.74%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 0.88%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وسجل سعر سهم ديار للتطوير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 0.475 درهم، تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.17% وصولاً إلى سعر 0.282 درهم، في المقابل سجل سعر سهم ENBDREIT أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.650 دولار، تلاه سهم اكتتاب بنسبة 2.78% وصولاً إلى سعر 0.280 درهم.

واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.9 مليون سهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بواقع 10.9 مليون سهم، واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 86.2 مليون درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 63.4 مليون درهم.

ارتفاع آخر للسوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تباين أداء القطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 99.23 نقطة أو ما نسبته 1.31% ليقفل عند مستوى 7666.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 286 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 136 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 3.76%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.27%، وفي المقابل تصدر قطاع الإعلام والترفيه القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 4.50%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 3.00%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96% وصولاً إلى سعر 76.20 ريال، تلاه سهم الخزف السعودي بنسبة 7.42% وصولاً إلى سعر 18.54 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.06% وصولاً إلى سعر 29.10 ريال، وتراجع سهم إسمنت الشرقية بنسبة 4.96% وصولاً إلى سعر 18.00 ريال.

واحتل سهم كيان السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.2 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 30.4 مليون سهم، واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال، تلاه سهم سابك بواقع 720.8 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يخسر ما يقارب 34 نقطة

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 33.69 نقطة أو ما نسبته 0.65% ليقفل عند مستوى 5171.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 29.8 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار نفذت من خلال 2542 صفقة.

وسجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.30% وصولاً إلى سعر 0.156 دينار، تلاه سهم المتكاملة بواقع 0.11% وصولاً إلى سعر 0.877 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي أف أتش أعلى نسبة تراجع بواقع 4.50% وصولاً إلى سعر 91.3 دينار، تلاه سهم زين بنسبة 2.45% وصولاً إلى سعر 0.438 دينار.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.6 مليون سهم، تلاه سهم بيتك بواقع 2.7 مليون سهم، كما احتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.9 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 2.7 مليون دينار.

قطاع الفنادق والسياحة يقود السوق البحرينية للتراجع

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط أداء سلبي لقطاعي السياحة البنوك، وكان هذا الانخفاض بواقع 4.27 نقطة أو ما نسبته 0.32% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1311.64 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 536.6 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 10.49 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 177.78 نقطة، تلاه قطاع البنوك بواقع 22.23 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم بي أم أم أي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.07% وصولاً إلى سعر 0.725 دينار، تلاه سهم جي أف أتش بنسبة 1.45% وصولاً إلى سعر 0.350 دولار، وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 9.48% وصولاً إلى سعر 0.420 دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.47% وصولاً إلى سعر 0.079 دينار.

واحتل سهم جي أف أتش المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 1.7 مليون سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات بواقع 264 ألف سهم.

تراجع السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الثلاثاء، بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4451.65 نقطة خاسرا 9.06 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.1 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 620 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم 9 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.13%.

وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.38% وصولاً إلى سعر 0.086 ريال، تلاه سهم مسقط للتمويل بنسبة 2.35% وصولاً إلى سعر 0.087 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.038 ريال، تلاه سهم إسمنت عمان بنسبة 2.94% وصولاً إلى سعر 0.330 ريال.

واحتل سهم بنك نزوى الصدارة، من حيث حجم التعاملات بواقع 1.9 مليون سهم، تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.4 مليون سهم، كما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 463.8 ألف ريال، تلاه سهم أريدو بواقع 297.7 ألف سهم.

محطة حمراء في السوق الأرنية بضغط من قطاعي المال والخدمات

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، بضغط من قطاعي المال والصناعة وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1961.69 نقطة بخسائر نسبتها 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 2690 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة، واستقرار أسعار أسهم 42 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.30%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.