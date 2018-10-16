"أدنوك للتوزيع" تطلق خدمة "فليكس" في المناطق الشمالية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت "أدنوك للتوزيع" الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، إطلاق خدمة "أدنوك فليكس"، في المناطق الشمالية، اعتباراً من 21 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار مواصلة طرحها للخدمة في جميع أنحاء الدولة.

وأوضح المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ "أدنوك للتوزيع"، أن هذه الخدمة ستمكن العملاء في كل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، من اختيار طريقة تزويد سياراتهم بالوقود، عبر خياري الخدمة الذاتية المجانية أو الخدمة المتميزة، برسوم رمزية تقدر بـ 10 دراهم، فيما ستواصل "أدنوك للتوزيع"، توفير 4 منتجات للوقود عبر شبكة محطاتهم، بما في ذلك أقل سعر لبنزين 91 في دولة الإمارات، لمنح العملاء مزيداً من الخيارات .

وأضاف الراشدي، أن الشركة تواصل العمل على توفير خيارات متعددة للعملاء حول كيفية إعادة تزودهم بالوقود وفي متاجر التجزئة، وفق أرقى المعايير للمنتجات والخدمات، وينعكس ذلك في استثماراتها المتواصلة في مجال استخدام التكنولوجيا في محطاتها، لتحسين وتعزيز كفاءة تجربة العملاء، وفيما تسعى لترسيخ ريادتها في السوق الإماراتية تحتل السلامة صدارة أولوياتها، وفي هذا الصدد فقد طوّرت الشركة تطبيق المعايير العالمية لضمان سلامة عملائها.

وضمن إجراءات تطبيق خدمة أدنوك فليكس، ستوزع أدنوك للتوزيع 100 ألف شريحة ذكية مجاناً للعملاء في مختلف إمارات الدولة، وتهدف تقنية الشريحة الذكية إلى تبسيط كل من خيارات الخدمة الذاتية والخدمة المتميزة، حيث يقدم خيار الدفع الجديد أعلى المعايير التكنولوجية العالمية، والذي يتيح للعملاء سرعة التزود بالوقود والدفع دون استخدام النقود أو البطاقات المصرفية، وتعتمد هذه التقنية على تكنولوجيا تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو التي يتم تثبيتها على المركبة، لتفعيل عملية الدفع تلقائياً باستخدام محفظة أدنوك المدفوعة مسبقاً، والتي يمكن أيضاً ربطها بخيارات دفع أخرى، بما في ذلك بطاقة الهوية الإماراتية أو بطاقة أدنوك بلس.

كما يمكن للعملاء في مختلف الإمارات، الاستفادة من برنامج المكافآت المتميزة من أدنوك للتوزيع، حيث سيحظى عملاء الخدمة المتميزة على مستوى معزز من الخدمة يشمل قيام موظفي "أدنوك للتوزيع"، بتزويد سياراتهم بالوقود بالإضافة على عدد من مزايا العناية بالسيارة مثل تنظيف الزجاج الأمامي وفحص الإطارات، فضلاً عن حصولهم على مكافآت يمكنهم استبدالها في متاجر الواحة وذلك مقابل رسم رمزي قدره 10 دراهم.

جدير بالذكر أن برنامج المكافآت المتميزة يتم تحديثه بانتظام وهو ما يوفر للعملاء هدايا مجانية وتخفيضات على المنتجات والخدمات المختلفة، حيث يقدم برنامج المكافآت حالياً العديد من الخيارات، بما في ذلك الحصول على 12 عبوة من المياه، وخصم على القهوة بقيمة 10 دراهم والعديد من العروض على الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى خصومات على خدمات غسيل السيارات في المحطة وتغيير الزيت كما يمكن للعملاء استبدال إيصال المكافآت في غضون 30 يوماً، من عملية الشراء الأولى وذلك في أي من محطات خدمة أدنوك على مستوى الدولة.

ويأتي إطلاق خدمات أدنوك فليكس في كل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان، في أعقاب فترة تجريبية مجانية امتدت لعدة أشهر، حيث أتيحت الفرصة للعملاء للتعرف على خدمات فليكس، فيما سيتواجد موظفو الخدمة في جميع محطات أدنوك لتقديم المساعدة للعملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة، مع استخدام خيارات الخدمة الذاتية كما ستعفي أدنوك للتوزيع الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن من دفع رسوم الخدمة المتميزة.