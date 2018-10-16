96 مبادرة لتعزيز السعادة في بيئة العمل الجمركي بالدولة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك حرص القيادة العليا للهيئة على رفع مستوى سعادة الموظفين، انطلاقاً من مبادئ رؤية الإمارات 2021 ومرتكزات البرنامج الوطني للسعادة.

ولفت إلى أن الارتقاء بمستوى سعادة الموظفين ستكون له آثار إيجابية متنوعة على مستوى الأداء والإنتاجية، ودرجة الجودة في تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى تنافسية قطاع الجمارك في الدولة، ومن ثم مؤشرات التنافسية والأداء اللوجيستي للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في ختام جلسة عصف ذهني عقدتها الهيئة حول السعادة والإيجابية في بيئة العمل الجمركي، وذلك بمقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات بدبي بهدف الارتقاء بمستوى سعادة الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وأسفرت الجلسة عن طرح حوالي 96 مبادرة وفكرة تطويرية لتعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل الجمركي، حيث من المقرر أن تقوم إدارة الموارد البشرية بدراسة تلك المبادرات، إلى جانب إعداد الخطة التصحيحية وعرضها على القيادة العليا للهيئة للاعتماد ومن ثم البدء في تنفيذها بعد تعميمها على جميع الموظفين.