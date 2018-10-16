"الاتحادية للضرائب" تبسط إجراءات استرداد ضريبة بناء المساكن

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة حرصت على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة، لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم، عن بناء مساكنهم الجديدة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية، لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، وفي إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم، باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي، لكافة المبادرات والمشاريع التي تنفّذها كافة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك، في بيان صحافي، صدر يوم الثلاثاء، حول آخر المستجدات المتعلقة بجهود الهيئة، في رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل عدد من المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة.

وأوضح سعادة خالد علي البستاني، أن الهيئة تضع إسعاد المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتحرص بشكل مستمر على تقديم خدماتها بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتميز بالابتكار والسهولة بما يلبي طموحات المجتمع الإماراتي بتقديم جميع أشكال الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار والرخاء للمواطنين.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة حددت الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الاسترداد التي يتم تقديمها للهيئة، بما يضمن استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط طلب استرداد الضريبة على بناء المساكن الجديدة، وفي الوقت ذاته يتم تطبيق إجراءات دقيقة لمنع أية محاولات للتهرب الضريبي.

وشددت الهيئة، على ضرورة تأكد المواطنين مقدمي طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة، من تعبئة جميع النماذج المتعلقة بطلب الاسترداد ودقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في هذه الطلبات، لضمان استكمال الإجراءات ومعالجة الطلبات من قبل المختصين بالهيئة وفق المدد الزمنية المحددة، وأكدت ضرورة الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.