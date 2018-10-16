الاتحاد للطيران و"تدوير" يبحثان تحويل النفايات إلى وقود للطائرات

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الاتحاد للطيران و"تدوير" مركز أبوظبي لإدارة النفايات عن التعاون في مشروع بحثي رائد لاستكشاف السُبُل التي يمكن من خلالها تحويل النفايات البلدية إلى وقود للطائرات.

ويهدف المشروع الذي يمثل تقدماً مهماً في تبني مصادر الوقود المستدام إلى العمل على استخدام وقود الطائرات النهائي الناتج عن المشروع في رحلات الاتحاد للطيران.

وفي إطار المشروع وقّعت الاتحاد للطيران و"تدوير" مذكرة تفاهم في مقر الاتحاد للطيران، حيث تم الاتفاق على البدء بإعداد دراسة جدوى مبدئية لتطوير مرفق رائد لتحويل النفايات إلى وقود في أبوظبي.

وأكد محمد عبد الله البلوكي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية بمجموعة الاتحاد للطيران، أن تقنية تحويل النفايات إلى وقود حيوي تعد إحدى التقنيات المتقدمة التي ترى الاتحاد للطيران أنها ستحدث تأثيراً إيجابياً كبيراً في قطاع الطيران، إلى جانب دورها في توفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات والتحول إلى بيئة أكثر نظافة واستدامة.