بلحيف النعيمي يدشن أول كرة جغرافية تفاعلية بـ "جيتكس 2018"

الشارقة 24:

دشن معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، خلال فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، أول كرة جغرافية ذكية تفاعلية مرتبطة بقواعد البيانات الجغرافية GIS التي هيئتها الوزارة ضمن مرحلتها الأولى.

وقد عكست الوزارة مشروع قاعدة البيانات الجغرافية على الكرة التفاعلية، والذي بدوره يندرج ضمن عدة محاور رئيسية وهي أسس المستقبل "بيئة متكاملة أمنة للبيانات"، وإنتاجية المستقبل "التشييد والبناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد" وأمن المستقبل، بالإضافة إلى محور تجربة المستقبل "المدن الذكية والتفاعلية"، والتي تدعم استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة.

كما أطلق معاليه ضمن مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية الذكية "نظام منظومة الإسكان"، والذي يمثل نظام إلكتروني لإدارة الإسكان عن طريق أتمته العمليات الحالية التي تتم بين الوزارة ولجنة مبادرات صاحب السمر رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ويعتبر خط أساس لبناء قواعد البيانات الإسكانية.

ويهدف النظام إلى متابعة مشاريع الإسكان، وتسهيل العمل المشترك، وأيضاً عملية إدارة الخدمات الإسكانية، وخفض الوقت الخاص بالحصول على البيانات من برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالإضافة إلى تقليل الوقت في عملية البحث عن حالة طلبات الإسكان.