"مالية الشارقة" تطلق نظامين إلكترونيين في جيتكس

الشارقة 24:

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، خلال مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح إمارة الشارقة، نظامين إلكترونيين جديدين، لخدمة صنّاع القرار، والدوائر الحكومية، وجمهور المتعاملين، ضمن جهودها لتبسيط الإجراءات المالية للعاملين والمتعاملين مع حكومة الشارقة.

وتشمل الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها في المعرض، باقات الدفع الرقمي لنظام الإيصال الذكي "تحصيل"، والتي تشمل الدفع عبر خدمتي "سامسونج باي" و"آبل باي"، بالإضافة إلى خاصية الدفع عن بُعد (NFC)، إلى جانب إمكانية الدفع عن طريق المحادثة الفورية المتاحة ضمن التطبيق الذكي (Chat Pot).

وطرحت دائرة المالية المركزية، أيضاً خلال مشاركتها في جيتكس، تطبيق "حاضرين سعادتك"، وهو تطبيق رقمي مصمم لخدمة رؤساء ومُدراء عموم الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة، حيث يتيح التطبيق خاصية الاستفسار المباشر مع المختصين في دائرة المالية المركزية، حول بعض الإجراءات المالية ليتم الرد على الاستفسار خلال يوم عمل، كما يحتوي تطبيق حاضرين سعادتك على خريطة إلكترونية للدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، يمكن من خلالها عرض البيانات المالية لصنّاع القرار عن جهة حكومية معيّنة من خلال بيانات الموازنة، والإيرادات، والمصروفات، والعجز المالي.

وأوضح سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة، أن الدائرة تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات التقنية، وتطوير وتسهيل إجراءات العمل، تحقيقاً لرؤيتها في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة والازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل إطلاق الخدمتين الجديدتين جزءاً من التزام دائرة المالية المركزية بالابتكار والتحديث والتطوير من أجل إسعاد المتعاملين.

من جانبها، أشارت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في الدائرة، إلى أنه وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود دائرة المالية المركزية، أصبحت إمارة الشارقة تقدم أفضل أنظمة الدفع الإلكتروني، كما تطبق الجهات الحكومية في الإمارة أفضل الأنظمة المالية، الإلكترونية والذكية، التي تسهل دفع رسوم المعاملات، باستخدام تقنيات مبتكرة، وبطرق آمنة وسهلة ومتاحة على مدار الساعة.