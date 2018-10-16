المنصوري يبحث التعاون مع السويد في الابتكار وريادة الأعمال

الشارقة 24:

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع آن ليند وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بمملكة السويد والوفد المرافق لها، جوانب التعاون القائمة بين البلدين وإمكانية تنميتها في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الابتكار وريادة الأعمال والخدمات التكنولوجية، إلى جانب حلول المدن الذكية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وكبار المسؤولين من وفد السويد.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الأوروبي والعالمي، والتحديات التي تواجه مسارات التجارة الدولية في ظل تبني بعض الدول نظماً حمائية، بالإضافة إلى ما يقابلها من إجراءات احترازية من دول أخرى، مؤكدين أهمية تعزيز أطر التعاون ودراسة الفرص المطروحة، وإمكانية تحقيق أفضل استفادة منها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الجانبان التنسيقات الخاصة بتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بخصوص التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع دراسة تطويرها لتشمل مجالات جديدة متعلقة بخدمات المدن الذكية والعلوم التكنولوجية، وأيضاً حلول المياه والطاقة المتجددة، بما يستجيب لأهداف الأجندة الوطنية للدولة.

كما قدم الجانب السويدي الدعوة لتنظيم وفد اقتصادي وتجاري موسع من دولة الإمارات للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين، واتفق الجانبان على أهمية التعاون في تنظيم ملتقيات للاستثمار فيما بين البلدين لتعزيز مستوى الوعي لدى القطاع الخاص بالفرص المطروحة والتسهيلات والحوافز المتاحة.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومملكة السويد يتمتعان بعلاقات اقتصادية متقدمة قائمة على تبادل الخبرات والتجارب وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية الخطوات التي اتخذها البلدان لإيجاد أطر واضحة لدفع جهود التعاون في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، والبحث والتطوير وفق مذكر التفاهم الموقعة في هذا الشأن.

وتابع أن المرحلة المقبلة تحمل مساحة أوسع للتعاون بالتحديد في المجالات المتعلقة بما يسمى باقتصاد المستقبل من حلول المدن الذكية والتحول التكنولوجي والرقمي في قطاعات النقل والطيران والصحة والطاقة وغيرها من مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مع التأكيد على أهمية تطوير نماذج للتعاون بين البلدين في هذه المجالات بالاستفادة من التجربة المتقدمة للمؤسسات السويدية، وبما يخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وأوضح المنصوري أن الابتكار اليوم أصبح ضرورة لمواجهة مختلف التحديات وضمان استدامة مقومات النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى الرغبة في تطوير أوجه التعاون مع الجانب السويدي فيما يتعلق بإنتاج حلول مبتكرة لخدمات النقل وتحديدا في قطاع الطيران، والذي يتمتع بقدرات تنافسية عالمية ويشهد معدلات نمو مرتفعة بالدولة تتراوح بين 6 على 7% سنوياً.

حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة نحو 123 مليون مسافر العام الماضي، وهو ما يوجد ضرورة للعمل المتواصل على تطوير حلول مبتكرة فيما يتعلق بسرعة الإجراءات مع مراعاة عنصر الأمن والسلامة، وأيضاً التكلفة للمحافظة على تنافسية هذا القطاع الحيوي، وضمان استدامة تقديم الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة.

ومن جانبها، استعرضت آن ليند وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة بمملكة السويد، المستوى المتقدم للتكنولوجية السويدية في مجالات النقل والبنية التحتية، وكل ما يتعلق بحلول المدن الذكية والتحول الرقمي، مشيرةً إلى أن السويد حالياً في المرتبة الثانية عالمياً من حيث الابتكار.

وأعربت الوزيرة عن اهتمام بلادها بتعزيز مستوى التعاون مع دولة الإمارات في تلك المجالات المتقدمة، وتحدياً فيما يتعلق بالحلول الذكية لقطاعات النقل والطيران بالاستفادة من المشروعات التنموية لدولة الإمارات الجاري تنفيذها، ومن أبرزها مشروع مطار آل مكتوم، إلى جانب المشروعات التنموية في مجلات النقل والمواصلات، حيث تتمتع الشركات السويدية بخبرات متقدمة عالمياً.