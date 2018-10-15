الأخضر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "دبي" و"العمانية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة، الإثنين، باستثناء سوق دبي والبورصة العمانية.

وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً طفيفاً وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2713.05 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.03%، بينما ارتفعت السوق السعودية وسط ارتفاع جماعي لقطاعاتها إلى مستوى 7567.57 نقطة بأرباح بلغت نسبتها 4.14%، وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.89% لتقفل عند مستوى 5205.36 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بدعم من قطاع البنوك التجارية لتقفل عند مستوى 1315.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4460.71 نقطة وسط ضغط من كافة قطاعاتها. وأخيراً سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.07%، لتقفل عند مستوى 1965.48 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والمال.

السوق الإغلاق التغير دبي 2713.05 0.03 % سالب السعودية 7567.57 4.14 % الكويت 5205.36 0.89 % البحرين 1315.92 0.01 % عمان 4460.71 0.81 % سالب الأردن 1965.48 0.07 %

تراجع طفيف في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.88 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 2713.05 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 243 مليون سهم بقيمة 207 ملايين درهم نفذت من خلال 2831 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 2.89% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.77 واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 2.03% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.45% وصولاً إلى سعر 0.735 درهم تلاه سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.37% وصولاً إلى سعر 1.000 درهم، في المقابل سجل سعر سهم Orascom Constructions أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 6.66 دولار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.75% وصولاً إلى سعر 0.778 درهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 57.4 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 24.8 مليون سهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 79.2 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 37.3 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم وسط ارتفاع جماعي للقطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 300.98 نقطة أو ما نسبته 4.14% ليقفل عند مستوى 7567.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 225 مليون سهم بقيمة 6.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 183 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 8.5% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 7.6%.

وسجل سعر سهم سافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 80.30 ريال تلاه سهم الفخارية بنسبة 9.99% وصولاً إلى سعر 45.15 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.12% وصولاً إلى سعر 32.30 ريال وتراجع سهم سدكو كابيتال ريت بنسبة 0.56% وصولاً إلى سعر 7.10 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.3 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 18.7 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 898.4 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتفع

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 46.09 نقطة أو ما نسبته 0.89% ليقفل عند مستوى 5205.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 40.7 مليون سهم بقيمة 17.9 مليون دينار نفذت من خلال 3032 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.06% وصولاً إلى سعر 0.539 دينار تلاه سهم بنك وربة بواقع 2.23% وصولاً إلى سعر 0.229 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.50% وصولاً إلى سعر 0.624 دينار تلاه سهم مشاريع بنسبة 0.48% وصولاً إلى سعر 0.207 دينار. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.1 مليون سهم تلاه سهم وطني بواقع 5.8 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.7 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 2.7 مليون دينار.

ارتفاع هامشي للسوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات اليوم وسط أداء إيجابي لقطاع البنوك التجارية، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.19 نقطة أو ما نسبته 0.01% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1315.92 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 998.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.04 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.62 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.92% وصولاً إلى سعر 0.220 دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.75% وصولاً إلى سعر 0.670 دولار. وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.97% وصولاً إلى سعر 0.098 دينار تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.43% وصولاً إلى سعر 0.345 دينار. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 3.5 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.1 سهم.

تراجع السوق العمانية

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات اليوم بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4460.71 نقطة رابحاً 36.65 نقطة أو ما نسبته 0.81%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9 ملايين سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 425 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.92% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.66% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.25%.

وسجل سعر سهم الوطنية للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.05% وصولاً إلى سعر 0.135 ريال تلاه سهم التأمين الأهلية بنسبة 2.86% وصولاً إلى سعر 0.360 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.080 ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 4.21% وصولاً إلى سعر 0.091 ريال. واحتل سهم الفجر العالمية الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 2.5 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم الفجر العالمية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.3 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 248.4 ألف سهم.

ارتفاع طفيف في السوق الأردنية

ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي الخدمات والمال وسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1965.48 نقطة بأرباح نسبتها 0.07%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون دينار نفذت من خلال 2786 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.37% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.07%.