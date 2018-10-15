"أدنوك" تهدف لتعزيز التعاون والشراكات مع الهند

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في ورشة عمل رفيعة المستوى لقادة قطاع النفط والغاز العالمي، أقيمت في نيودلهي الإثنين، برعاية ومشاركة دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات لتوسعة نطاق الشراكات والفرص الاستثمارية وخاصة في قطاع الطاقة.

وشارك في ورشة العمل التي عُقدت في نيودلهي معالي دارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي وتنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي، ومعالي خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو، ومعالي محمد سنوسي باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إلى جانب عدد من قادة قطاع النفط والغاز العالمي بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين لشركتي "توتال" و"بي بي" وغيرها.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الهندي، نقل معالي د. سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى حكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة، وشدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الوثيقة بين البلدين، مؤكداً حرص القيادة الدائم على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.

وأفاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بأن دولة الإمارات ترتبط مع جمهورية الهند بعلاقة صداقة طويلة الأمد تستند إلى روابط سياسية وتجارية وثقافية واجتماعية راسخة بين البلدين.

ويعد قطاع الطاقة مثالاً على تطور هذه الروابط من علاقة تقليدية بين مُصدّرٍ ومستوردٍ إلى تعاون استراتيجي يسهم في تعزيز أمن الطاقة".

وأضاف الجابر أن التعاون في مجال الطاقة يمثل جانباً مهماً في العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات والهند، وتحرص أدنوك على توسعة وتوثيق أواصر هذه العلاقة، من خلال الفرص العديدة للشراكة والاستثمار والتي من شأنها تحقيق منافع متبادلة للبلدين في كافة مراحل ومجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، وكما تحرص أدنوك على التعاون مع شركائنا الحاليين والجدد بما يلبي الطلب المتنامي على الطاقة والمنتجات البتروكيماوية في الهند.

وشارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كذلك بكلمة رئيسة ضمن فعاليات أسبوع "سيرا - الهند" سلّط خلالها الضوء على الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في توفير الطاقة اللازمة للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الهند خلال العقدين المقبلين اللذين سيشهدان ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 165%، أي أكثر من ستة أضعاف المتوسط العالمي، وثلاثة أضعاف معدل النمو المتوقع في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.