غرفة الشارقة تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع المغرب

الشارقة 24:

بحث وفد رسمي وتجاري من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك، في مجالات اقتصادية متنوعة.

واستعرضت الغرفة، خلال بعثة رسمية وتجارية نظمتها إلى مدينة طنجة في شمال المغرب، بناء على دعوة من "غرفة تطوان"، فرص وإمكانات الاستثمار المتبادل في القطاعات الحيوية التي تمتلك فيها الشارقة والمغرب، إمكانات كبيرة وقدرات تنافسية عالية، بما يخدم مصالح الطرفين المشتركة ونمو الأعمال في مختلف المجالات الرئيسية، التي تُشكّل ركائز لنمو الاقتصاد لدى الجانبين.

وشهدت زيارة البعثة، التي اختتمت أعمالها أمس الأول، واستمرت على مدى يومين، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين غرفتي الشارقة وطنجة، وجولات ميدانية على عدد من كبرى المنشآت الصناعية والاقتصادية بمدينة طنجة، تعرّف خلالها الوفد عن قرب على فرص الاستثمار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدى الجانب المغربي.

والتقى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس البعثة، خلال الزيارة، بمحمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبنظيره عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، حيث بحث الجانبان سبل تشجيع مجتمع الأعمال في الشارقة على الاستثمار في مجالات اقتصادية عدة.

وعُقد اللقاء، بحضور سعادة محمد اليماحي السكرتير الثاني في سفارة الإمارات لدى المغرب، وسعادة محمد راشد ديماس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة، وعدد من المسؤولين المغاربة.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، خلال اللقاء، أن التكامل الاقتصادي والتجاري بات مطلباً أساسياً لجميع الاقتصادات الراغبة في الاستفادة من الفرص العالمية في عالم الأعمال، مُبدياً انفتاح غرفة الشارقة على التعاون التام مع مجتمع الأعمال في طنجة، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، وبما يُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الإمارات بشقيقتها المغرب بوجه عام، وإمارة الشارقة والمملكة المغربية بوجه خاص، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بترسيخ قواعد وأسس العمل المشترك في المحيطين العربي والإسلامي، وتعزيز علاقات الشارقة على مختلف المستويات مع الأشقاء العرب.

وأوضح سعادة العويس، أن هذه الزيارة تُشكّل فرصة مواتية لتفعيل اتفاقية التوأمة الموقعة بين حكومة الشارقة وولاية طنجة، للبناء على ما تم بذله من جهود وإنجازه من مبادرات، ولمواصلة السير قُدماً نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة، بما يُسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الشارقة والمغرب، والاستفادة مما تملكه الإمارة والمملكة من إمكانات كبيرة ومقومات تنافسية عالية وفرص كثيرة للتعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والمغربيين، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين بشكل فاعل.

ووجّه سعادته دعوة لمجتمع الأعمال المغربي للاستثمار في الشارقة، التي تعتبر وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من بنى تحتية ولوجستية عالية وبيئة استثمارية محفزة وتنوع اقتصادي ومشاريع رائدة في قطاعات جديدة على المنطقة، وخاصة في المجال الصحي والبيئي وتدوير المخلفات والسياحة البيئية وغيرها، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على تقديم التسهيلات التي تساعد المستثمرين على تأسيس أعمال ناجحة وقادرة على التوسع والانتشار نحو الأسواق المجاورة.

من جانبه، أكد عمر مورو رئيس غرف التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، عمق الروابط بين الجانبين، مُعتبراً زيارة وفد غرفة الشارقة إلى مدينة طنجة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والتي أخذت بُعداً أكثر قوة وتميزاً منذ2014 في مجالات متنوعة، خاصة في مجال الشراكة الاقتصادية.

وأشاد مورو بنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، معتبراً أن هذه الزيارة تتماشى مع توجهات البلدين الشقيقين الساعية دوماً إلى تمتين الروابط في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وفق رؤية وتوجيهات قيادة البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات المغربية الإماراتية شهدت ارتفاعاً منذ 2013 بنسبة ثلاثة أضعاف وتوقيع أكثر من 60 اتفاقية تعاون بين الجانبين في قطاعات حيوية، مثل مجال الزراعة والسياحة والصناعة، فضلاً عن انخراط المجموعات الاستثمارية الإماراتية في مشاريع تنموية مختلفة في جهة شمال المملكة المغربية.

واطلعت البعثة خلال الزيارة على عروض مفصلة حول الأطر القانونية والإدارية من طرف المركز الجهوي للاستثمار في طنجة، وحول مقومات القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بالمدينة، من طرف ممثلي المندوبيات الجهوية للقطاعات الوزارية المعنية، كما قامت البعثة بزيارات ميدانية لمنشآت اقتصادية، منها المنطقة الصناعية الحرة والميناء المتوسطي والميناء السياحي ومصنع للكابلات.

كما تعرّف الوفد على إمكانات الاستثمار في المجال الزراعي بأقاليم طنجة تطوان الحسيمة، مثل إقليم وزان الذي يتميز بإنتاج الزيتون ومشتقاته، حيث أبدى وفد إمارة الشارقة رغبة جادة في الاستثمار في هذا المجال، نظراً لخبرة الشركات الإماراتية في مجال الصناعات التحويلية والغذائية.