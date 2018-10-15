قانون الدين العام يرسي الأسس لتطوير سوق للسندات مقومة بالدرهم

الشارقة 24 – وام:

توقع معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي أن يرسي قـــــانون الدين العام الجديد الذي صدر عن الحكومة الاتحادية الأسس لتطــوير ســوق للسـندات المقوّمة بالدرهم في الدولة.

واعتبر في تصريح له، الإثنين، هـــذه الخطوة مهمة إذ من شأنها أن ترسّخ دعائم قوية للأسواق المالية وتجعلها أكثر عمقاً ومرونة، وتضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائدYield Curve، بما يساعد على توفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية، وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة".

وأوضح أنه من شأن تطوير سوق نشـطة للسـندات العامة والخاصة، بما في ذلك الصكوك، أن يوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي، وفقاً لمتطلبات السيولة مثل متطلبات وفاق بازل 3، ويتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعاً.

وأكد أن ذلك يتماشى بوجه عام مع رؤية الدولة، التي تتمثل في المضي قدماً نحو مزيد من التنويع في الاقتصاد، استناداً إلى وضعها كمركز مالي دولي وإقليمي مستمر في النمو،وتحسين التصنيف الائتماني للدولة.