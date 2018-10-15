صعود أسعار النفط وسط توترات بشأن اختفاء "خاشقجي"

الشارقة 24 – رويترز:

صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد، الإثنين، مع تزايد التوترات بشأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

كما تلقت أسواق النفط دعماً في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر للمرة الأولى منذ 6 سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأميركية على طهران في نوفمبر.

وبحلول الساعة 01:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 98 سنتاً أو 1.22% إلى 81.41 دولار للبرميل، وبذلك يكون في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ التاسع من أكتوبر.