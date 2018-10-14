الأحمر يجتاح بورصات المنطقة باستثناء العُمانية

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة، تراجعاً في أدائها، في أولى تداولات الأسبوع، في جلسة يوم الأحد، باستثناء السوق العمانية، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً ملموساً وسط تراجع أداء غالبية القطاعات والأسهم، ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2713.93 نقطة، وكان هذا الانخفاض نسبته 1.50%، كما تراجعت السوق السعودية، وسط تراجع جماعي لقطاعاتها إلى مستوى 7266.59 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 3.51%، وسجلت السوق الكويتية هبوطاً بنسبة 1.86% لتقفل عند مستوى 5159.27 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما هبط مؤشر السوق البحرينية بضغط ترأسه قطاع الفنادق والسياحة لتقفل عند مستوى 1315.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4497.36 نقطة وسط دعم من قطاعي المال والخدمات، وأخيراً سجلت السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.09%، لتقفل عند مستوى 1964.04 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والمال.

السوق الإغلاق التغير دبي 2713.93 1.50 % سالب السعودية 7266.59 3.51 % سالب الكويت 5159.27 1.86 % سالب البحرين 1315.73 0.02 % سالب عمان 4497.36 0.17 % الأردن 1964.04 0.09 % سالب

قطاع التأمين الرابح الوحيد في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأحد، وسط تراجع في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 41.39 نقطة أو ما نسبته 1.50% ليقفل عند مستوى 2713.93 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 277.1 مليون سهم بقيمة 244.3 مليون درهم نفذت من خلال 3473 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 282 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.20%، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.71%، تلاه قطاع البنوك وقطاع الخدمات بنسبة 1.62%.

وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.19% وصولاً إلى سعر 1.79 درهم، تلاه سهم سلامة بنسبة 5.45% وصولاً إلى سعر 0.697 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان ش م ع – حقوق اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 0.006 درهم، تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 4.96% وصولاً إلى سعر 0.460 درهم.

واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 66.3 مليون سهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 28.8 مليون سهم، كما احتل سهم سلامة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 95.7 مليون درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 35.4 مليون درهم.

انحدار السوق السعودية على كافة المستويات

هبطت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأحد، وسط تراجع جماعي للقطاعات وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 264.21 نقطة أو ما نسبته 3.51% ليقفل عند مستوى 7266.59 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 251.1 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 179 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والترفيه، بنسبة بواقع 9.84%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 8.18%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 63.00 ريال، تلاه سهم السعودي الفرنسي بنسبة 3.51% وصولاً إلى سعر 31.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 34.20 ريال، وتراجع سهم اللجين بنسبة 10.00% وصولاً إلى سعر 21.42 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.6 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 25 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.6 مليار ريال، تلاه سهم الراجحي بواقع 668.5 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يتراجع 1.86%

هبطت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الأحد، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 97.89 نقطة أو ما نسبته 1.86% ليقفل عند مستوى 5159.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 47.1 مليون سهم بقيمة 21.2 مليون دينار نفذت من خلال 3258 صفقة.

وسجل سعر سهم برقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.37% وصولاً إلى سعر 0.268 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.04% وصولاً إلى سعر 0.523 دينار، تلاه سهم زين بنسبة 3.88% وصولاً إلى سعر 0.446 دينار.

واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.9 مليون سهم، تلاه سهم وطني بواقع 7.4 مليون سهم، كما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 6 ملايين دينار، تلاه سهم زين بواقع 4.6 مليون دينار.

تراجع طفيف في السوق البحرينية

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات الأحد، وسط أداء سلبي ترأسه قطاع الفنادق والسياحة، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.30 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1315.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 790.7 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 9.62 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.60 نقطة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 206.06 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 36.96 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.15% وصولاً إلى سعر 0.102 دينار، تلاه سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 3.17%، وصولاً إلى سعر 0.130 دينار، وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 9.90% وصولاً إلى سعر 0.464 دينار، تلاه سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.89% وصولاً إلى سعر 0.350 دينار.

واحتل سهم جي أف أتش المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 1.7 مليون سهم، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 620 ألف سهم.

محطة خضراء في السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الأحد، بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4497.36 نقطة رابحاً 7.60 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 860.7 ألف ريال، نفذت من خلال 235 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات، واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وسجل سعر سهم بنك أتش أس بي سي عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.42% وصولاً إلى سعر 0.121 ريال، تلاه سهم العنقاء للطاقة بنسبة 1.82% وصولاً إلى سعر 0.112 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.23% وصولاً إلى سعر 0.077 ريال، تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 2.44% وصولاً إلى سعر 0.040 ريال.

واحتل سهم بنك العز الإسلامي الصدارة، من حيث حجم التعاملات بواقع 1.2 مليون سهم، تلاه سهم بنك أتش أس بي سي عمان بواقع 1.1 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 438.8 ألف ريال تلاه، سهم بنك أتش أس بي سي عمان بواقع 139.1 ألف سهم.

قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق الأردنية

هبطت السوق الأردنية في تعاملات جلسة الأحد، بضغط من قطاعي الخدمات والمال وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1964.04 نقطة بخسائر نسبتها 0.09%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار نفذت من خلال 2681 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة، واستقرار أسعار أسهم 28 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.15%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.