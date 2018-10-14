اقتصادية الشارقة تحصل على "آيزو" استمرارية الأعمال

الشارقة 24:

في إطار سعي المؤسسات الحكومية، للحصول على أفضل معايير الجودة والتميز على جميع الأصعدة الدولية، حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على الاعتماد الدولي لتطبيقها مواصفة الجودة "آيزو 22301:2012"، كأول دائرة في حكومة الشارقة تحصل على هذه الشهادة.

وتأتي هذه الجهود، نتيجة عمل دؤوب استمر عدة أشهر متواصلة، من قبل المختصين من موظفي الدائرة، ويأتي حصول دائرة التنمية الاقتصادية على شهادة "آيزو 22301: 2012"، لنظام إدارة استمرارية الأعمال، من شركة أنترتك الجهة المانحة للشهادة، وهو ما يعكس جاهزية الدائرة للقيام بأعمالها على أكمل وجه مهما كانت الأزمات والتحديات التي تتعرض لها وتقديم خدماتها الحيوية لجميع الشركاء والمتعاملين أثناء الطوارئ والأزمات، الأمر الذي يعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة وبناء على معطيات زيارة المتابعة الخاصة بهذه الشهادة للعام 2018، أظهرت نتائج التدقيق وبناء على العينات التي تم الاطلاع عليها، الالتزام الواضح بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة.

وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن حصول الدائرة على الشهادة، يؤكد نجاح الدائرة في تطوير معايير كفاءة خدماتها بشكل مستمر والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات.

وأكد سعادته على أن الدائرة، تسعى بشكل دائم إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة، وأنه نظراً إلى تطبيقها أنظمة إدارة استمرارية الأعمال في كافة المجالات التابعة لها، استطاعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إنشاء منظومة تماثل بمستواها أعلى المعايير العالمية، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة الإمارة بين أفضل وجهات الأعمال حول العالم، مؤكداً أن الدائرة تبذل كافة الجهود اللازمة لتوفير أفضل الخدمات لشركاء الأعمال والمستثمرين.

وأضاف سعادته، أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يمثل إضافة جديدة إلى سجلها الحافل بالإنجازات، وهذا يحتم على الدائرة بذل كافة الجهود الممكنة للمضي قدماً من أجل مواصلة التميز، وتوجه بالشكر إلى كافة الزملاء على إخلاصهم في المهام الموكلة لهم، وحرصهم على تقديم خدمات لا مثيل لها لكافة المتعاملين، من خلال تبني أحدث معايير الإدارة العالمية.

من جانبه، أكد علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة، على أن حصول الدائرة على هذه الشهادة، يؤكد استعداد الدائرة لخدمة عملائها واستمرارية الأعمال خلال الأزمات والطوارئ، ووضع جميع الإمكانات لضمان عدم انقطاع الخدمة وتقليل تأثير الانقطاع في حال حدوثه، وهذا بلا شك دليل حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها.

وأضاف النقبي، إلى أن الشهادة تعد معياراً أساسياً لإدارة استمرارية الأعمال واعترافاً بفاعلية تصميم النظام، وكيفية تطبيقه للحماية من التعرض للمخاطر المرتبطة بحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وأن هذا يأتي انطلاقاً من التزامها بتطبيق خطة الطوارئ الوطنية.

بدورها، أكدت المهندسة إلهام الشحي رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية في دائرة التنمية الاقتصادية، أن هذا الإنجاز جاء بعد وضع خطة تطبيق شاملة تضمنت مرحلة الإعداد والتطبيق والتدقيق وصولاً للمراحل النهائية من عدة جولات للتدقيق على الدائرة والتي توجت بحصولها على شهادة المواصفة بجدارة.

ونوهت إلى أن حصول الدائرة على شهادة الجودة الخاصة باستمرارية الأعمال، يعتبر درع حماية لمستثمريها ومتعامليها، والذي يعكس الجاهزية العالية لفاعلية استمرار تقديم الخدمات الحيوية والمهمة على أكمل وجه في وقت الأزمات والكوارث والتحديات، التي قد تطرأ وتتعرض لها الدائرة، بالإضافة إلى ذلك فإنها شهادة ثقة تقدمها الدائرة لمتعامليها لضمان حرفية الأداء ومهنية التعامل في الأوقات الحرجة، مشيرة إلى أن الدائرة عملت على التأكد من آليات الاستجابة لجميع الإدارات الخدمية والمساندة لمثل هذه المخاطر، وصولاً إلى المرونة التامة للتعافي من الكوارث.