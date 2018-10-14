خطوط "إكسبرس" الهندية تنقل رحلاتها إلى مبنى 1 بمطار أبوظبي

الشارقة 24:

أعلنت مطارات أبوظبي، انتقال كامل رحلات الخطوط الجوية الهندية "إكسبرس"، التابعة للخطوط الجوية الهندية، إلى مبنى المسافرين رقم 1 في مطار أبوظبي الدولي، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي.

وكانت الشركة، تعتمد مبنى المسافرين رقم 1 للرحلات المغادرة، ومبنى المسافرين رقم 2 للرحلات القادمة، وتأتي خطوة الانتقال إلى مبنى واحد بما ينسجم مع التزام مطارات أبوظبي، بضمان راحة المسافرين، وتقديم خدمات عالية الجودة، بما يعزز من تجربتهم المتكاملة، إذ تشغل الشركة الهندية سبع رحلات بين أبوظبي وست وجهات هندية هي نيودلهي وكوتشين وكانور ومانغالور وتريفاندروم وكاليكوت.

وأكد أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، التزام الشركة بالعمل بشكل متواصل على إثراء تجربة المسافرين، من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، معرباً عن سعادته بانتقال عمليات الخطوط الجوية الهندية "إكسبرس" إلى مبنى المسافرين رقم 1، وعن تطلعه إلى حصول المسافرين على متن رحلاتها على تجربة سفر مريحة عبر مطار أبوظبي الدولي.

من جهته، أعرب ب. أ أوماديفي مدير عمليات المطار بالخطوط الجوية الهندية "إكسبرس"، عن سعادته بهذا الانتقال، وأكد التزام الشركة بتقديم خدمات استثنائية للمسافرين