غرفة الشارقة و"ائتمان الصادرات" تبحثان تمكين المصدرين

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد من الاتحاد لائتمان الصادرات، آلية وضع أجندة لبرامج عمل مشتركة بين الجانبين، تهدف إلى دعم وتمكين المصدرين المحليين في الشارقة، وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة على تعزيز صادراتها.

وناقش الجانبان، سبل خدمة الأعضاء المنتسبين للغرفة، ودعم المنشآت الصناعية في الشارقة، ومن بينها مشاريع رواد الأعمال، واتفقا على عقد ندوات وورش عمل في الغرفة مستقبلاً لرفع ثقافة مجتمع الأعمال المحلي، بشأن منظومة ائتمان الصادرات وكيفية استخدامها ومزايا الانضمام لعضوية الاتحاد.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة مؤخراً، بين سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وماسيمو فالتشوني الرئيس التنفيذي للاتحاد، بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة، ومحمد فراس الحموي رئيس الشراكات الاستراتيجية في الاتحاد.

وأبدى سعادة محمد أحمد أمين، حرص الغرفة على دعم قطاع الصناعة المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية وتكريس مكانة إمارة الشارقة كمركز صناعي رائد على مستوى الدولة والمنطقة، حيث يُمثل القطاع الصناعي في الشارقة منفرداً 33% من الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة في الدولة، مؤكداً أن الغرفة ستواصل تقديم وتوفير كافة التسهيلات لتعزيز عمل المصانع والإسهام مع الجهات المعنية، مثل الاتحاد لائتمان الصادرات في نشر الثقافة المناسبة لتطوير القطاع وتعزيز صادراته.

وأعرب سعادته، عن شكر غرفة الشارقة للاتحاد على مبادرته إلى التعاون مع الغرفة وسعيه، لتعزيز دوره كمؤسسة اتحادية جديدة تُعنى بمجال ائتمان الصادرات، معتبراً أنها مبادرة تعكس حرص الدولة على وضع منظومة متكاملة لمختلف مراحل التصدير وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي وانتشاره عالمياً.

من جانبه، أشاد ماسيمو فالتشوني الرئيس التنفيذي لاتحاد ائتمان الصادرات، بالجهود التي تبذلها الغرفة لدعم وتطوير واقع القطاع الصناعي في الشارقة، وتعزيز صادرات الإمارة، مؤكداً حرص الاتحاد على تبادل المرئيات مع الغرفة وبناء شراكة استراتيجية مع مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لها، لتحقيق أهداف الاتحاد الرامية إلى الانتقال بالمنشآت الإنتاجية في الدولة لمراحل متقدمة لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها ودورها الديناميكي في الحركة الاقتصادية، من خلال وضع استراتيجية عمل لدعم الصناعة وتمويل المشاريع وحماية الصادرات.

وأوضح فالتشوني، أن مبادرة إنشاء الاتحاد تحت مظلة وزارة الاقتصاد تتماشى مع رؤية الإمارات، وتعكس مدى حرص معالي وزير الاقتصاد على إيجاد بيئة تنافسية متلائمة مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة والعمل على رفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتوفير كافة السبل لتعزيز صادراته.

من جهته، أكد عبد العزيز شطاف، للوفد الزائر حرص المركز على التعاون التام مع الاتحاد لوضع خطة عمل مشتركة للشروع بتعريف أعضاء الغرفة بخدمات الاتحاد.

ويُعتبر الاتحاد لائتمان الصادرات، الذي أطلق أواخر 2017، مؤسسة مختصة في دعم الشركات الإماراتية، في التصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية من خلال توفيرها لمجموعة من المنتجات التأمينية لائتمان التصدير والتمويل والاستثمارات.