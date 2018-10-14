عملية دفن الموتى في فنزويلا تتأثر بالأزمة الاقتصادية

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

الأزمة الاقتصادية التي تضرب فنزويلا، خلفت قصصاً مأساوية، وشكلت كابوساً لدى فقرائها، فأصبحوا يعانون الأمرّين لدفن موتاهم.

فها هي جثة وينسيسلاو بقيت 3 أيام على سريره، حتى لفّت رائحة اهترائها الحي برمّته، وذلك لعدم امتلاك أفراد عائلته الموارد اللازمة لدفنه، شأنهم في ذلك شأن فنزويليين كُثر استحالت إجراءات مواراة موتاهم الثرى إلى كابوس لهم.

مثل هذه القصص ليست نادرة في فنزويلا، التي بات فقراؤها الآخذة أعدادهم في الازدياد عاجزين عن تكبد تكاليف الدفن اللائق لأحبائهم المتوفين، مع تعاظم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتعود هذه المآسي كلها إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فنزويلا، ما يتسبب بنقص كبير في المواد الأساسية، وتضخم قد تصل نسبته إلى 1350000 %، بحسب صندوق النقد الدولي.

ويوضح لويس مورا، وهو صاحب شركة لدفن الموتى، أن حوالي 90 % من الناس عند دفن موتاهم يسألون عن الطريقة الأقل كلفة لهم.