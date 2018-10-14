تراجع مبيعات السيارات الصغيرة بكوريا الجنوبية لأدنى مستوى في 10 سنوات

الشارقة 24 – د.ب.أ:

هبطت مبيعات السيارات الصغيرة في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات الشهر الماضي، بسبب انخفاض الطلب وانخفاض المزايا الضريبية، حسبما أظهرت بيانات مبيعات شركات صناعة السيارات المحلية، الأحد.

وتراجعت مبيعات السيارات الصغيرة في سبتمبر الماضي إلى 8627 وحدة، وهو أدنى رقم منذ يناير 2009، حيث سجلت مبيعات الصغيرة 8172 وحدة، وفقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلاً عن بيانات المبيعات التي قدمتها شركات صناعة السيارات الثلاث في البلاد.

وتشمل طرازات السيارات الصغيرة المباعة في كوريا الجنوبية، ومعظمها بمحرك بنزين سعة 1.0 لتر، طرازات من إنتاج كل من شركة كيا موتورز، وشركة جنرال موتورز الكورية، ورينو سامسونج موتورز.

وأفاد مسؤول في رابطة مصنعي السيارات الكورية بأن التراجع الحاد يعود إلى إقبال "العملاء بشكل متزايد على شراء السيارات المستوردة، بدلاً من نظيرتها المحلية، كما يفضلون السيارات الأكبر حجماً والمركبات الرياضية الصديقة للبيئة عن السيارات الصغيرة بشكل عام".