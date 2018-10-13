اقتصادية الشارقة تجدد شهادة استيفاء "شروط الوقاية والسلامة"

الشارقة 24:

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، من تجديد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني، والتي يتم إصدارها بعد التأكد فعلاً من أنها مستوفية لهذه الاشتراطات، بتفتيش ميداني من قبل لجان خاصة، تابعة للإدارة العامة للدفاع المدني.

ولا يتم تجديد هذه الشهادة، إلا بعد إخضاع المباني والمنشآت لزيارات تفتيشية دورية، للتأكد من استمرارها في استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة، ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات المتبعة لدى الدائرة.

وتبين بعد التفتيش الميداني، استيفاء الدائرة لجميع شروط ومتطلبات استحقاق تجديد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، وفقاً للتقرير الصادر من القيادة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وبناء على الزيارات وعمليات التدقيق الدورية.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بتجسيد ثقافة قوية، هدفها تعزيز رفاهية وسعادة موظفيها، وذلك من خلال السياسات والاستراتيجيات المتعددة التي تلتزم بها الدائرة، وتماشياً مع استراتيجيتها للاستدامة.

وأضاف السويدي أن حصول الدائرة على تجديد شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني، يشكل دليلاً جديداً على جهودها المبذولة، لتوفير بيئة عمل مثالية لموظفيها، بما يضمن تعزيز إنتاجيتهم، وسعادتهم في بيئة العمل، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تجربة العميل عند زيارته للدائرة، ونتيجة للجهود المبذولة في هذا المجال، والهدف من خلال ذلك، أن تكون نموذجاً يُحتذى به، عندما يتعلق الأمر بأمن وبسلامة ورفاهية الموظفين.

وأكد عبد الله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة، أن الدائرة استحقت شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني، بعد الزيارات التفتيشية الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للدفاع المدني بالشارقة، حيث تبين استيفاء الدائرة لجميع شروط ومتطلبات استحقاق شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة للمباني.

وأوضح المحمود حرص الدائرة على أمن وسلامة موظفيها ومراجعيها، وهو ما يؤكد حرص الدائرة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية والتي منها تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.