واحة الصجعة الصناعية تعلن خطة للدفع المباشر بدون فوائد لـ 5 سنوات

الشارقة 24:

أعلنت واحة الصجعة الصناعية، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن خطة الدفع المباشر بدون فوائد لمدة خمس سنوات، وذلك ضمن سعيها لتشجيع المستثمرين والشركات على إنشاء أعمال تجارية جديدة في الشارقة، أو توسيع نطاق الأعمال القائمة من خلال الاستفادة من موقع الواحة الاستراتيجي، وما تمتاز به من بنية تحتية عالمية المستوى، إضافة إلى خطط السداد الجاذبة.

وأكد أحمد جمعة المشرخ، القائم بأعمال المدير التجاري في الشارقة لإدارة الأصول، أن الخطة تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والشركات للاستفادة، من ﺧﻼل ﺧطط الدفع المباشر بدون فوائد، وتمتد على مدى خمس سنوات، وبدفعة أولى لا تتجاوز الـ 10 %، وتعتبر خياراً إيجابياً للاستثمار في واحدة من أكثر المناطق الصناعية المرغوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المشرخ أن واحة الصجعة الصناعية، تمتاز ببنية تحتية متطورة عالمية المستوى، ما يسهل الأنشطة التجارية، ويساعد المستثمرين على تحقيق إمكاناتهم، وتشكل الواحة موقعاً مثالياً للشركات التي تتطلع إلى بدء أعمالها، أو توسيعها، أو تطويرها بينما تستفيد من العديد من الخدمات دون أية تكاليف إضافية.

وتمتد واحة الصجعة الصناعية على مساحة 14 مليون قدم مربعة، وتتألف من 353 قطعة أرض تم تخصيصها للأغراض الصناعية الخفيفة والمتوسطة، ومتعددة الاستخدامات ولأغراض التجزئة.

ويمكن للشركات الموجودة في الواحة، استيراد وتصدير البضائع والمواد بسهولة، عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

أما فيما يتعلّق بالخدمات، فتقوم واحة الصجعة الصناعية بتوفير جميع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك خطوط أنابيب المياه، وشبكة الكهرباء، وكوابل الاتصالات، وإضاءة الشوارع، وشبكة الطرق، ومواقف السيارات، وممرات المشاة المعبدة، ونظام مكافحة الحرائق، إضافة إلى مسجد وحديقة عامة.

وتمتاز واحة الصجعة الصناعية، بموقعها الاستراتيجي مقابل شارع الإمارات، مع إمكانية الوصول المباشر من الطريق السريع، كما أنها تقع على مقربة من مطار الشارقة وميناء الحمرية.