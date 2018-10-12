"مفوضية الاتحاد": بريطانيا لن تسترد مساهماتها حتى لو قررت "البقاء"

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة جونتر أوتينجر، أن بريطانيا ستفقد الخصومات التي تتمتع بها على مساهمتها في ميزانية الاتحاد حتى لو قررت البقاء في عضويته.

وأوضح أوتينجر، خلال مؤتمر عقده بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الجمعة، أن الخصومات التي تحصل عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد سيجرى إلغاؤها لأنها لم تعد مناسبة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب بريطانيا من عضويته، لإلغاء الخصومات تدريجياً بالنسبة لكل الدول الأعضاء.

واقترحت اللجنة التنفيذية للمفوضية الأوروبية ألا تتضمن ميزانية 2021 - 2024 المقبلة للاتحاد هذه الميزة.

وفي التاسع والعشرين من مارس 2019 ستكون بريطانيا أول دولة تخرج من عضوية الاتحاد الأوروبي، وستمر بفترة انتقالية حتى نهاية عام 2020 وستواصل خلالها دفع مساهمتها المالية للاتحاد مع الالتزام بقواعده.