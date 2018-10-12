وفد سعودي يطلع على أفضل الممارسات في جمارك دبي

الشارقة 24 – وام:

زار وفد سعودي من جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة برئاسة بندر الرحيلي مدير عام جمرك المطار، إدارة عمليات المسافرين في مطار دبي الدولي مبنى 3، مشيداً بالتطور الكبير الذي وصلت إليه خدمات جمارك دبي والتقنيات الذكية المتبعة في مرافقها.

واستعرض إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، جهود الدائرة في تطوير الإجراءات لتسهيل عبور المسافرين القادمين عبر مباني المطارات الأربعة وتذليل أية عقبات قد تواجههم مع الرقابة التامة التي توفر عنصر الحماية للمجتمع، حيث يتم تشغيل أكبر عدد ممكن من أجهزة التفتيش وتوفير الكادر اللازم للعمل عليها بكفاءة بغرض تسخير كل الطاقات الممكنة لاستيعاب الضغط المتوقع للرحلات خاصة خلال استقبال أعداد كبيرة من القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي في المناسبات المختلفة.

يشار إلى أن مبنى 3 مزود بنحو 41 جهاز تفتيش و320 ضابط جمارك لتعزيز الجانب الأمني والاهتمام بالتعامل الحضاري وتسهيل إجراءات عبور المسافرين.