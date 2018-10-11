سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون مع غرفة البحرين

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى المنامة، يوم الخميس، سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين .

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحث سبل تطوير آليات التعاون الاقتصادي المشترك.

وأثنى سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن السفارة على أتم الاستعداد لتلبية كافة الأدوار والتسهيلات المطلوبة من جانبها، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين السفارة الإماراتية والغرفة، من أجل توفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار، بمختلف القطاعات التجارية في البلدين الشقيقين.

من جهته، أعرب رئيس الغرفة، عن اعتزازه وتقديره للعلاقات السياسية والاقتصادية الطيبة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات.