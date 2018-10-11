بورصات المنطقة تشهد هبوطاً جماعياً في أسهمها

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة، تراجعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع، بجلسة يوم الخميس، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً ملموساً، وسط تراجع أداء غالبية القطاعات والأسهم، ليهبط مؤشرها العام إلى مستوى 2755.32 نقطة، وكان هذا الانخفاض نسبته 1.97%، كما تراجعت سوق السعودية وسط تراجع جماعي لقطاعاتها إلى مستوى 7530.80 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 3.88%، وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.60% لتقفل عند مستوى 5257.16 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما هبط مؤشر السوق البحرينية بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، لتقفل عند مستوى 1316.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 448.76 نقطة وسط ضغط من كافة قطاعاتها، وأخيرا سجلت السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.04%، لتقفل عند مستوى 1965.89 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والمال.

السوق الإغلاق التغير دبي 2755.32 1.97 % سالب السعودية 7530.80 3.88 % سالب الكويت 5257.16 0.60 % سالب البحرين 1316.03 0.36 % سالب عمان 4489.76 0.42 % سالب الأردن 1965.89 0.04 % سالب

سوق دبي ترتد هابطة بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الخميس، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 55.31 نقطة أو ما نسبته 1.97% ليقفل عند مستوى 2755.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 284.2 مليون سهم بقيمة 253.6 مليون درهم نفذت من خلال 3191 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة، واستقرار أسعار أسهم 6 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 1.93%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.25%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المتراجعة بنسبة 2.45%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.39%.

وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.72% وصولاً إلى سعر 0.305 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 4.32% وصولاً إلى سعر 0.965 درهم، في المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.11% وصولاً إلى سعر 1.67 درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل بنسبة 4.69% وصولاً إلى سعر 0.386 درهم.

واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61.3 مليون سهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 42.5 مليون سهم، كما احتل سهم سلامة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 94.3 مليون درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل بواقع 29.3 مليون درهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق السعودية

هبطت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الخميس، وسط تراجع جماعي للقطاعات وتراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 303.99 نقطة أو ما نسبته 3.88% ليقفل عند مستوى 7530.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 171.5 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 174 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع تجزئة الأغذية بنسبة بواقع 4.76%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 4.63%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 57.30 ريال، تلاه سهم صناعة الورق بنسبة 5.05% وصولاً إلى سعر 12.48 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.61% وصولاً إلى سعر 32.90 ريال، تلاه سهم معادن بنسبة 7.25% وصولاً إلى سعر 47.30 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.8 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 21.3 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 501.6 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 442.9 مليون ريال.

تراجع آخر للسوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات الخميس، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 31.61 نقطة أو ما نسبته 0.6% ليقفل عند مستوى 5257.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 39.8 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون دينار نفذت من خلال 2428 صفقة.

وسجل سعر سهم برقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.14% وصولاً إلى سعر 0.267 دينار، تلاه سهم بوبيان ب بنسبة 0.10% وصولاً إلى سعر 1.040 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة تراجع بواقع 1.46% وصولاً إلى سعر 0.202 دينار، تلاه سهم بنك وربة بنسبة 1.3% وصولاً إلى سعر 0.227 دينار.

واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.4 مليون سهم، تلاه سهم برقان بواقع 6.8 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.3 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 2 مليون دينار.

السوق البحرينية تعمق خسائرها

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الخميس، وسط أداء سلبي لقطاعي البنوك والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 3.76 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1316.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 777.3 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 6.70 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.94 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.25 نقطة، واستقرت بقية القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.79% وصولاً إلى سعر 0.442 دينار، تلاه سهم شرك ناس بنسبة 2.11% وصولاً إلى سعر 0.097 دينار، وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 4.71% وصولاً إلى سعر 0.081 دينار، تلاه سهم جي أف أتش بنسبة 2.74% وصولاً إلى سعر 0.355 دولار.

واحتل سهم جي أف أتش المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 1.1 مليون سهم، تلاه سهم بي أم أم أي بواقع 500 ألف سهم.

تراجع جماعي آخر لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الخميس، بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4489.76 نقطة خاسراً 18.90 نقطة أو ما نسبته 0.42%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 544 ألف ريال نفذت من خلال 293 صفقة، وتراجعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقرار أسعار أسهم 117 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وسجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 4.49% وصولاً إلى سعر 0.085 ريال، تلاه سهم عمان للاستثمار والتمويل بنسبة 3.06% وصولاً إلى سعر 0.095 ريال.

واحتل سهم بنك العز الإسلامي الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 903.9 ألف سهم، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 811.3 ألف سهم، كما احتل سهم بنك العز الإسلامي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 81.3 ألف ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 69.6 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع على كافة المستويات

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الخميس، بضغط من قطاعي الخدمات والمال، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1965.89 نقطة بخسائر نسبتها 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.5 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار، نفذت من خلال 2859 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة، واستقرار أسعار أسهم 39 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.17%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04%.