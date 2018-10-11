نيكي يتكبد أكبر انخفاض يومي منذ مارس

الشارقة 24 – رويترز:

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً عند أدنى مستوى في شهر، الخميس، وتكبد أكبر هبوط يومي منذ مارس، متأثراً بعمليات بيع للأسهم العالمية، في حين سجلت أسهم شركات التكنولوجيا والمعدات الصناعية أداءً دون أداء السوق عموماً.

وساهم في هبوط البورصة اليابانية خفض ياسكاوا إلكتريك لإنتاج المعدات الصناعية لتوقعات الأرباح، مما دفع أسهم شركات أخرى بالقطاع منكشفة بشكل كبير على الصين للتراجع.

وشهدت وول ستريت، الأربعاء، أكبر انخفاض يومي لها في 8 أشهر، بعد أن تكبدت الأسهم الأوروبية أسوأ خسارة يومية لها منذ يونيو، في الوقت الذي سيطرت فيه المخاوف بشأن ارتفاع عوائد الدين على أسواق الأسهم في أنحاء العالم.

وهبط نيكي 3.9% عند الإغلاق إلى 22590.86 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ العاشر من سبتمبر.