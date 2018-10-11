انخفاض حاد لأسعار النفط في تعاملات الخميس

الشارقة 24 – رويترز:

هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال تعاملات، الأربعاء، في ظل توقعات تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 9.3% إلى 7.3%، كما خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني من 4.6% إلى 2.6% خلال العام المالي الحالي، وهو ما دفع المتعاملين في سوق النفط إلى توقع تراجع الطلب عليه على المدى القريب.

وقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بواقع 79.1 دولار أي بنسبة 4.2% إلى 17.73 دولار للبرميل تسليم نوفمبر الماضي، وارتفع السعر، الأربعاء، بواقع 67.0 دولار أي بنسبة 9.0% إلى 96.74 دولار للبرميل.