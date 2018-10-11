أبوظبي وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وداشقين مازيشيكازوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وجمهورية أذربيجان .

حضر اللقاء عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة والنور علييف ممثل تجاري في سفارة أذربيجان وصابر ضاييف سكرتبر أول في سفارة أذربيجان.

وأكد سعادة محمد المهيري قوة وعمق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة مع جمهورية أذربيجان ما يتطلب مضاعفة الجهود لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية أذربيجان والقطاعات والمجالات التي تتوفر بها، ووضع آلية وبذل جهود مشتركة، لتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين الصديقين خاصة في المجالات التي تركز عليها أبوظبي في خططها ورؤيتها الاقتصادية مثل قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات الصحية والتعليم، منوهاً إلى دور غرفة أبوظبي في تقديم خدمات أو تنظيم فعاليات واستقبال وفود.

من جانبه أكد داشقين شيكاروف عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، داعياً الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في الإمارات للاستثمار في بلاده في قطاعات السياحة والبنية التحتية والنقل، مشيراً إلى رغبة وفد تجاري من أذربيجان في زيارة غرفة أبوظبي خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.