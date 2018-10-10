سلطان الجابر: فرص واعدة للاستثمار مع ارتفاع الطلب على النفط

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن هناك فرصاً واعدة للنمو والتوسع والاستثمار في قطاع النفط والغاز، نتيجة للارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة، خصوصاً في اقتصادات آسيا ذات معدلات النمو المرتفع.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة، التي ألقاها في الدورة التاسعة والثلاثين، من "مؤتمر النفط والمال" الذي نظمته كل من "نيويورك تايمز"، و"إينرجي إنتليجنس" في لندن، والتي أوضح فيها أن الطلب العالمي على النفط يصل إلى مستويات قياسية، وأنه بنهاية العام الجاري سيشهد العالم زيادة تاريخية في مستوى الاستهلاك الذي سيبلغ 100 مليون برميل من النفط يومياً، أي أسرع مما كان متوقعاً، كما أن مجال البتروكيماويات سيصبح أحد أكبر محركات نمو الطلب على النفط بحلول عام 2050.

وأوضح معاليه، أن توجهات الطاقة الحالية تؤكد أن الطلب على النفط مستمر في الارتفاع، ويترافق ذلك مع وصول الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، كما تتجه جميع الاقتصادات الرئيسة نحو النمو والتوسع، خاصة في آسيا، وأن هذا النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، ويؤكد أهمية الدور المحوري لقطاع النفط والغاز كعامل مساعد أساسي لتقدم الاقتصاد العالمي.