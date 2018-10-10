الأحمر يُخيم على بورصات المنطقة باستثناء دبي

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً، في أدائها تداولات جلسة، يوم الأربعاء، باستثناء سوق دبي، التي سجلت ارتفاعاً ملموساً وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2810.63 نقطة، وكان هذا الارتفاع نسبته 1.18%، بينما تراجعت السوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7834.79 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.88%، وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.30% لتقفل عند مستوى 5288.77 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

كما تراجع مؤشر السوق البحرينية، بضغط ترأسه قطاع الصناعة لتقفل عند مستوى 1320.80 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4508.67 نقطة وسط ضغط من كافة قطاعاتها، كما سجلت السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.40%، لتقفل عند مستوى 1966.66 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاثة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2810.63 1.18% السعودية 7834.79 0.88% سالب الكويت 5288.77 0.30% سالب البحرين 1320.80 0.26% سالب عمان 4508.67 0.19% سالب الأردن 1966.66 0.40% سالب

سوق دبي ترتد مرتفعة ليرتفع مؤشرها العام 1.18%

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 32.81 نقطة أو ما نسبته 1.18% ليقفل عند مستوى 2810.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 216.3 مليون سهم بقيمة 150.1 مليون درهم نفذت من خلال 2314 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار أسهم 4 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع العقارات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.93%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.19% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع السلع القطاعات المتراجعة بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%.

وسجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.81% وصولاً إلى سعر 0.610 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بنسبة 3.57% وصولاً إلى سعر 2.03 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان ش م ع- حقوق اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.009 درهم، تلاه سهم دريك أند سكيل بنسبة 2.64% وصولاً إلى سعر 0.405 درهم.

واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.9 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 20.3 مليون سهم، بينما احتل سهم مصرف عجمان ش م ع- حقوق اكتتاب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 86.4 مليون درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 41 مليون درهم.

تراجع آخر للسوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط تباين أداء القطاعات وتراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 69.95 نقطة أو ما نسبته 0.88% ليقفل عند مستوى 7834.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 103.2 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 123 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع الرأسمالية القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 0.99%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، في المقال تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات القطاعات المتراجعة بواقع 2.07%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.63%.

وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 31.90 ريال، تلاه سهم الباحة بنسبة 9.90% وصولاً إلى سعر 17.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جبل عمر أعلى نسبة تراجع بواقع 3.35% وصولاً إلى سعر 37.45 ريال، تلاه سهم صناعات كهربائية بنسبة 3.28% وصولاً إلى سعر 17.70 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 14.1 مليون سهم، كما احتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 436 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 387.1 مليون ريال.

السوق الكويتية تتراجع على كافة المستويات

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.69 نقطة أو ما نسبته 0.30% ليقفل عند مستوى 5288.77 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.3 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 1651 صفقة.

وسجل سعر سهم برقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.15% وصولاً إلى سعر 0.264 دينار، تلاه سهم المتكاملة بنسبة 0.57% وصولاً إلى سعر 0.878 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 1.09% وصولاً إلى سعر 0.546 دينار، تلاه سهم ميزان بنسبة 1.06% وصولاً إلى سعر 0.655 دينار.

واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم، تلاه سهم مشاريع بواقع 2.4 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 972.9 ألف دينار، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 777.4 ألف دينار.

السوق البحرينية تعود للتراجع

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط أداء سلبي للقطاعات ترأسها قطاع الصناعة، وكان هذا الانخفاض بواقع 3.46 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1320.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.60 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.10 نقطة، واستقرت بقية القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27% وصولاً إلى سعر 0.430 دولار، تلاه سهم عقارات بنسبة 1.82% وصولاً إلى سعر 0.216 دينار.

واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 3.8 مليون سهم، تلاه سهم بي أم أي بواقع 2.5 مليون سهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، يوم الأربعاء، بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4508.67 نقطة خاسراً 8.72 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 567.5 ألف ريال نفذت من خلال 205 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين، مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار أسعار أسهم 11 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.27%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.26%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12%.

وسجل سعر سهم الشرقية لتحلية المياه أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.65% وصولاً إلى سعر 3.100 ريال، تلاه سهم العمانية القطرية للتأمين بنسبة 1.74% وصولاً إلى سعر 0.117 ريال، وسجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.65% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال، تلاه سهم الأسماك العمانية بنسبة 2.33% وصولاً إلى سعر 0.084 ريال.

واحتل سهم المدينة تكافل، الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 879 ألف سهم، تلاه سهم مسقط للتمويل بواقع 625.7 ألف سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 134.3 ألف ريال، تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 81.2 ألف سهم.

السوق الأردنية تتراجع على كافة المستويات

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأربعاء، بضغط من كافة قطاعاتها وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1966.66نقطة بخسائر نسبتها 0.40%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 8 ملايين دينار نفذت من خلال 2840 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة، واستقرار أسعار أسهم 44 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.36%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.