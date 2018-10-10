"موانئ الشارقة" و"ديلاوير" الأميركية توقعان اتفاقية توأمة

الشارقة 24:

وقع الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وجيفري بولوك وزير الدولة لولاية ديلاوير الأميركية، يوم الأربعاء، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اتفاقية توأمة بين الدائرة وشركة "دايموند ستيت للموانئ" الهيئة الاعتبارية التابعة للولاية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين.

وبموجب الاتفاقية، تم تفويض الجانبين، بالتعاون في تطوير التجارة الدولية، والعمليات اللوجستية، وتبادل المعلومات، وتضافر الجهود بينهما، لتحقيق المنفعة التجارية والتقنية والمعرفية .

وتتيح الاتفاقية، أمام الشركات الخاصة العاملة ضمن المجال المائي، للميناءين المعنيين، فرصة للتعاون في التجارة والاستثمار على نطاق واسع.

يأتي توقيع الاتفاقية، بعد تسلم "غلفتينر" أكبر شركة خاصة مستقلة لإدارة الموانئ في العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، لميناء ويلمنغتون في ديلاوير رسمياً من شركة "دايمونت ستيت للموانئ"، بهدف تشغيل الميناء وتطويره لمدة 50 عاماً متواصلة .

وستسهم هذه الاتفاقية، في تعزيز مكانة "غلفتينر" البارزة، كأكبر شركة مستقلة ووحيدة في الشرق الأوسط، لتشغيل الموانئ، تتولى إدارة عمليات موانئ في الولايات المتحدة.

وتعتزم "غلفتينر" استثمار 580 مليون دولار، في تطوير قدرات محطة الشحن في ميناء ويلمنغتون، بهدف تعزيز الإنتاجية الإجمالية، وبناء منشأة حاويات جديدة بسعة 1.2 مليون حاوية نمطية، بقيمة تبلغ 410 ملايين دولار، في موقع شركة "ديبونت" السابق في إيدجمور، والذي استحوذت عليه شركة "دايموند ستيت للموانئ" في عام 2016، وتمثل هذه الصفقة الاستثنائية أكبر استثمار تنفذه شركة إماراتية خاصة على الإطلاق في الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والتطوير "شروق"، أهمية الاتفاقية بالنسبة للاستثمار الخارجي على مستوى الدولتين الصديقتين، خاصة في فتح الاستثمارات أمام إمارة الشارقة، معرباً عن فخره بالإنجاز الذي حققته شركة "غلفتينر" باعتبارها أول شركة إماراتية من القطاع الخاص، تدير موانئ في الولايات المتحدة باستثمارات وصلت إلى 580 مليون دولار .

ورحب سعادة السركال، بالشراكات الاستراتيجية، خاصة في مجال الاستثمار، والتي تعمل على الترويج لإمارة الشارقة في تلك المنطقة من العالم، لافتاً إلى أن " شروق" اختتمت مؤخراً زيارة ترويجية لولاية بوسطن الأميركية، ولاقت اهتماماً كبيراً على صعيد فتح آفاق التعاون في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والسياحية والاستثمارية والبيئية والنقل والثقافية وغيرها الكثير .

من جانبه، أوضح بدر جعفر رئيس المجلس التنفيذي في "غلفتينر"، أن اتفاقية التوأمة تجسد عمق التزام الشركة بإنشاء علاقات دولية بعيدة المدى، تعزز مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

وأضاف، ستسهم هذه الاتفاقية في تدعيم جهود الشركة الدؤوبة بالتعاون مع شريك قوي يحظى بحضوره المتميز في دولة الإمارات، وسيكون لها الدور المحوري، في توثيق الصلات التجارية الاستراتيجية، وتبادل المعارف ما بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

من جانبه، أوضح جيفري بولوك، أن اتفاقية الميناء تشكل خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وكما تشكل فرصة عظيمة لدعم النمو الاقتصادي العام لولاية ديلاوير عبر الشراكات الإنتاجية وتبادل أفضل الخبرات.

وأعرب بيتر ريتشارد الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر"، عن سعادة الشركة بأن تكون جزءاً من هذه الخطوة التاريخية، التي شهدت تعزيز التحالف التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وستقوم "غلفتينر"، بإنشاء مركز تدريبي في موقع التطوير، بولاية ديلاوير، يعنى خصيصاً بقطاعات الموانئ واللوجستيات، على أن يتم استخدامه في تدريب وصقل مهارات ألف شخص سنوياً، عند تشغيله بكامل طاقته.

وكان ميناء ويلمنغتون قد بدأ عملياته في عام 1923 بصفته أول ميناء رئيسي على نهر ديلاوير، ويعد أبرز ميناء في منطقة أميركا الشمالية، في مجال استيراد الفواكه الطازجة للولايات المتحدة، ويمتلك أكبر منشأة للتخزين البارد على الرصيف البحري في البلاد.

وتقوم "غلفتينر" في الولايات المتحدة حالياً، بتشغيل محطة الحاويات في ميناء كانافيرال بولاية فلوريدا، وفقاً لاتفاقية امتياز لمدة 35 عاماً، كانت قد وقعتها في عام 2015، كما تقدم الشركة أيضاً خدمات لوجستية لقطاع الفضاء الأميركي، إلى جانب غيره من القطاعات والأقسام الخمسة المكونة للجيش الأميركي.