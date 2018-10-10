مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، الأربعاء، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، كريستوفر جي نسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة هيلتون العالمية.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي عقد في أبراج الإمارات بدبي، بكريستوفر جي نسيتا والوفد المرافق، مشيراً إلى مساعي دولة الإمارات ودبي خاصةً لتوفير بيئة عمل مثالية ووسائل دعم وتسهيلات لوجستية متكاملة وذات جودة عالية لجميع الشركات والمستثمرين، من أجل تعزيز وتوسيع أنشطتهم وبرامجهم الاستثمارية والتطويرية.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول دور القطاع الفندقي في تنشيط الحركة السياحية ورفد الاقتصاد الوطني وإنعاشه، وناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة باستراتيجية المجموعة ونشاطها في المنطقة والعالم، وتعزيز سبل التعاون والشراكة التي تجمع المجموعة بدبي ودولة الإمارات على وجهة العموم، بهدف تحقيق تطلعاتها في التوسع على مستوى المنطقة.

حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، و سعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وسعادة هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.