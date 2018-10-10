موارد الشارقة تدعم تمكين المرأة مهنياً باستضافة معرض "نسيج"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع مشغل "نسيج" للخياطة والتطريز التابع لنادي سيدات المدام، معرضاً ترويجياً لمنتجات وخدمات المشغل بمقر فرع الدائرة بالدفين.

وضم المعرض خطوط الإنتاج المتعددة، التي أبدعتها أنامل الكوادر الإماراتية النسائية، ويدعمها المشغل، كالملابس الجاهزة، والبدلات الرسمية لمختلف الوظائف، والأعمال، والمشغولات القماشية المختلفة.

وتهدف الدائرة من خلال هذه الاستضافة إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين، بدعم وتمكين المرأة الإماراتية مهنياً واقتصادياً، إلى جانب صناعة الفرص، التي تعزز حضورها ومشاركتها في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، تفعيلاً لمساهماتها المؤثرة في الحركة التنموية المتسارعة، التي تشهدها الدولة.

ومن جانبها تدعم موارد الشارقة كافة المبادرات، والمشاريع والأفكار التي تنهض بالعنصر البشري، وتصل به إلى حد الكفاية، والاعتماد على الذات، وتثمن الجهود المؤسسية، والشخصية في استحداث المشاريع التي تدعم الجانب المهني، والعملي لدى الأفراد في إمارة الشارقة.