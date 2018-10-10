نيكي يرتفع في معاملات متقلبة مع تراجع سوفت بنك

الشارقة 24 - رويترز:

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع إثر معاملات متقلبة، الأربعاء، مع انتقاء المستثمرين للأسهم الدفاعية المنخفضة، في حين تراجع سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر بفعل نبأ أن الشركة ستشتري حصة أغلبية في وي ورك الأميركية للمساحات المكتبية المشتركة.

وقفزت أسهم دون كيخوته القابضة للبيع بالتجزئة 9.4 % وزادت أسهم فاميلي مارت 5 %، بعد أن أفاد موقع نيكي بيزنس قرب نهاية التداولات أن فاميلي مارت تدرس بيع وحدتها التابعة يو.ان.واي إلى دون كيخوته.

وهبط نيكي 0.2 % عند الإغلاق إلى 23506.04 نقطة بعد أن تذبذب المؤشر القياسي بين المكاسب والخسائر على مدار الجلسة.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، تهديداً بفرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار إذا ردت بكين على رسوم وإجراءات أخرى اتخذتها واشنطن في الآونة الأخيرة.