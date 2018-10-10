تم إجلاء العاملين

الإعصار مايكل يغلق 40% من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك

  • الأربعاء 10, أكتوبر 2018 في 10:49 ص
تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، لكن الأسعار تلقت دعماً في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار مايكل صوب فلوريدا، مما تسبب في توقف نحو 40 % من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك.
الشارقة 24 - رويترز:
 
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك، الثلاثاء، بسبب إجلاء العاملين وإيقاف تشغيل المنصات قبيل الإعصار مايكل.
 
وأجلى منتجو النفط، بما في ذلك أناداركو بتروليوم وبي.اتش.بي بيليتون وشيفرون، منذ الإثنين موظفين من 75 منصة، في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا.
 
وأفاد ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام مملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأنه علق العمليات في مرفأه البحري، والمنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.