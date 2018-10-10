تشغيل خط أنابيب جديد لنقل النفط بين السعودية والبحرين

الشارقة 24 – وام:

أعلنت كل من أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين "بابكو"، الثلاثاء، نجاح تشغيل خط أنابيب نقل النفط الخام، في إطار مرحلة جديدة من استراتيجية أنابيب أرامكو البحرين لنقل النفط الخام، بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في مملكة البحرين.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن خط الأنابيب الجديد يمكنه نقل ما يصل إلى 350 ألف برميل يومياً من النفط الخام، موضحة أن قُطر خط الأنابيب يبلغ ثلاثين بوصة بطول 112 كيلو متراً، ويبدأ من مرافق أرامكو السعودية في بقيق وينتهي في مصفاة بابكو بالبحرين، فيما يتكوّن خط الأنابيب من ثلاثة أجزاء، وهي: جزء برّي سعودي بطول 42 كيلو متراً، وآخر بحريني بطول 28 كيلو متراً، بالإضافة إلى جزء بحري، تحت الماء، بطول 42 كيلو متراً.