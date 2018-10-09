الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "البحرينية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الثلاثاء، وفي ظل ذلك سجلت سوق دبي تراجعاً ملموساً وسط تراجع في أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2920.11 نقطة وكان التراجع نسبته 0.97%، كما تراجعت سوق السعودية وسط تراجع أداء غالبية قطاعاتها إلى مستوى 8176.18 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.42%، وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.19% لتقفل عند مستوى 5455.85 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. بينما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بدعم ترأسه قطاع الصناعة لتقفل عند مستوى 1349.60 نقطة. فيما تراجع مؤشر السوق العمانية إلى مستوى 4431.21 نقطة وسط ضغط من قطاعي الصناعة والخدمات. وأخيراً سجلت السوق الأردنية تراجعاً طفيفا بنسبة 0.08%، لتقفل عند مستوى 1986.99 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات.

السوق الإغلاق التغير دبي 2920.11 0.97% سالب السعودية 8176.18 0.42% سالب الكويت 5455.85 0.19% سالب البحرين 1349.60 0.26% عمان 4431.21 0.10% سالب الأردن 1986.99 0.08% سالب

تراجع ملموس في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تراجع في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 28.54 نقطة أو ما نسبته 0.97% ليقفل عند مستوى 2920.11 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 126.8 مليون سهم بقيمة 158.7 مليون درهم نفذت من خلال 1655 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.10% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.13% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.90%.

وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.17% وصولاً إلى سعر 0.977 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 1.28% وصولاً إلى سعر 0.952 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل انترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 0.499 درهم تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 4.02% وصولاً إلى سعر 1.91 درهم. واحتل سهم الإمارات دبي الوطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.8 مليون سهم تلاه سهم دريك أند سكيل انترناشيونال بواقع 29 مليون سهم. واحتل سهم دريك أند سكيل انترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 58.1 مليون درهم تلاه سهم تكافل الإمارات بواقع 12.7 مليون درهم.

السوق السعودية تتراجع

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم وسط تراجع أداء غالبية القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 34.11 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل عند مستوى 8176.18 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 171.6 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 120 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع تجزئة السلع الكمالية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.44% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، في المقابل تصدر قطاع المرافق العامة القطاعات المتراجعة بواقع 3.27% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.48%.

وسجل سعر سهم أليانز إس إف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.81% وصولاً إلى سعر 26.75 ريال تلاه سهم أنابيب بنسبة 9.77% وصولاً إلى سعر 11.46 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المستشفى السعودي الألماني أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 48.60 ريال تلاه سهم أسواق المزرعة بنسبة 7.32% وصولاً إلى سعر 19.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 29.3 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 1.1 مليار ريال.

السوق الكويتية ترتد هابطة

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.41 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 5455.85 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 30.9 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 2635 صفقة.

وسجل سعر سهم المباني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01% وصولاً إلى سعر 0.710 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 0.93% وصولاً إلى سعر 0.108 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أجيليتي أعلى نسبة تراجع بواقع 1.44% وصولاً إلى سعر 0.891 دينار تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 1.43% وصولاً إلى سعر 0.207 دينار. واحتل سهم صناعات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.5 مليون سهم تلاه سهم أهلي متحد بواقع 6.2 مليون سهم. واحتل سهم أجيليتي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.6 مليون دينار.

أرباح في السوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات اليوم وسط أداء إيجابي للقطاعات ترأسها قطاع الصناعة، وكان هذا الارتفاع بواقع 3.55 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1349.60 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 518.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاعي التأمين والفنادق على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت باقي القطاعات بقيادة قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.30 نقطة.

وسجل سعر سهم بنك انفستكورب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.26% وصولاً إلى سعر 9.600 دولار تلاه سهم شركة ناس بنسبة 0.98% وصولاً إلى سعر 0.103 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.32% وصولاً إلى سعر 0.375 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.01% وصولاً إلى سعر 0.098 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التعاملات بواقع مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 870.1 ألف سهم.

قطاع المال الرابح الوحيد في السوق العمانية

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات اليوم بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والخدمات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4431.21 نقطة خاسراً 4.52 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 691.5 ألف ريال نفذت من خلال 219 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.21%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.45% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%.

وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.044 ريال تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 2.86% وصولاً إلى سعر 0.180 ريال. وسجل سعر سهم ظفار للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.49% وصولاً إلى سعر 0.143 ريال تلاه سهم مسقط للغازات بنسبة 7.47% وصولاً إلى سعر 0.260 ريال. واحتل سهم بنك مسقط الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 834.2 ألف سهم تلاه سهم البنك الوطني العماني بواقع 532.7 ألف سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 306.5 ألف ريال تلاه سهم البنك الوطني العماني بواقع 99.5 ألف سهم.

قطاع المال يقود السوق الأردنية للتراجع

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاع المال وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1986.99نقطة بخسائر نسبتها 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون دينار نفذت من خلال 1690 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.22%، في المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.