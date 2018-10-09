"أراد" تسجل مبيعات بـ 545 مليوناً في سيتي سكيب

الشارقة 24 – وام:

سجلت شركة أراد للتطوير العقاري، خلال مشاركتها، في فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال 2018، التي اختتمت مؤخراً بدبي، مبيعات وصلت إلى 545 مليون درهم، بعد بيع المطور الذي يقوم بتشييد مجتمعين عصريين متكاملين في إمارة الشارقة، 652 وحدة سكنية، خلال الحدث.

وتمثل هذه النتائج، دليلاً إضافياً، على قوة سوق العقارات في الشارقة، التي شهدت زيادة بنسبة 20% بمعاملاتها في 2017، مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يرجع إلى التغييرات الأخيرة على تشريعات الملكية العقارية، إضافة إلى النمو المطرد في الاقتصاد المحلي.

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة "أراد"، أن هذه النتائج الاستثنائية تعتبر بمثابة "منح للثقة"، ضمن قطاع العقارات الإماراتي بشكل عام، وعلى مستوى إمارة الشارقة بشكل خاص، إذ تأتي هذه المنجزات نتيجة طبيعية للجهود الاستثنائية، التي بذلتها الشركة لرفد سوق العقارات، بمجتمعات متكاملة تجمع بين مزايا الأسعار المنافسة والمرافق المتطورة والتصاميم الرائعة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد، أن هذه الأرقام والمنجزات المتتالية، تمثل ترجمة فعلية على أرض الواقع، للرؤية الراسخة التي وضعتها الشركة، عندما أطلقت مشروع الجادة في 2017، مؤكداً أنها تقطف الآن ثمار رؤيتها الثاقبة.