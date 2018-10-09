سعيد السويدي: توازن نسبي في العرض والطلب بعقارات الشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

كشف سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة الشارقة، يشهد توازناً نسبياً من حيث العرض والطلب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تحقيق هذا التوازن، منها التنقلات بين المستأجرين داخل الإمارة، والبحث عن خيارات ومزايا أو أسعار أفضل، الأمر الذي ساهم في الاستقرار الإيجاري، مع لجوء البعض إلى تخفيض القيمة الإيجارية، لجذب المزيد من المستأجرين أو الحفاظ على الموجودين.

وأضاف السويدي لـ "الشارقة 24"، أن القطاع العقاري في الإمارة، لا يزال في عافية جيدة، ويشهد طلباً جيداً، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات ساهمت في استقرار العقارات، وتوقع أن تتواصل حالة الاستقرار في الإيجارات خلال العام الجاري والمقبل.

ودعا سعيد غانم السويدي المستثمرين، إلى تنويع مشاريعهم العقارية السكنية، للتوافق مع كل شرائح المجتمع، وخاصة لمتوسطي الدخل وما دون.