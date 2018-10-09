الشارقة تُروّج لفرصها الاستثمارية الواعدة في البرتغال

الشارقة 24:

استعرضت بعثة رسمية وتجارية، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، مزايا الاستثمار في الشارقة والفرص الواعدة والمتاحة، في مختلف قطاعاتها الاقتصادية ومجالاتها الحيوية، بوصفها مركزاً اقتصادياً وتجارياً رائداً على صعيد المنطقة.

وجاءت زيارة وفد إمارة الشارقة إلى لشبونة، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، بهدف تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وبناء الشراكات الاستثمارية بين الشارقة والبرتغال، في إطار العلاقات المتنامية بين الإمارات والبرتغال على مختلف الصعد.

وبحث الوفد، الذي ضم عدداً من المسؤولين، من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الإمارة، تنسيق الجهود مع الغرف التجارية والصناعية والجهات المعنية بشؤون الاستثمار في البرتغال، بهدف جذب المزيد من رجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار في الإمارة، وفتح أسواق جديدة وواعدة أمام الأعضاء المنتسبين لغرفة الشارقة، بما يُتيح لهم تطوير أعمالهم وتوسيع استثماراتهم الخارجية، وزيادة صادراتهم من المنتجات الوطنية.

ونظّمت الغرفة، خلال الزيارة "الملتقى الثاني لرجال الأعمال الإماراتيين – البرتغاليين"، الذي استضافت غرفة الشارقة نسخته الأولى عام 2013، وقد عقد الملتقى الثاني بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات لدى البرتغال، وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية العربية – البرتغالية، ووكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية.

وركّز وفد الشارقة، خلال الملتقى، على التعريف بأهمية الإمارة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتشجيعها على تأسيس أعمال في الإمارة، نظراً لما توفره من حوافز وتسهيلات وبيئة وحياة اقتصادية ملهمة ورائدة إقليمياً تُعتبر الأسرع تطوراً ونمواً وانفتاحاً على مختلف أسواق العالم.

كما أثمرت الزيارة التي بدأت في 8 أكتوبر الجاري، وتستمر لغاية العاشر منه، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة الشارقة والغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، بالإضافة إلى تحديث مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين غرفة الشارقة ووكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية.

وضمت البعثة، سعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة، ومحمد راشد ديماس عضو مجلس إدارة الغرفة، وسلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال بمركز إكسبو، وفاطمة خليفة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي في غرفة الشارقة، إلى جانب ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أحمد السويدي رئيس الاستثمار التجاري، وعبد العزيز عبدولي منسق التنمية الصناعية، ورؤساء عدد من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة.

ملتقى رجال الأعمال

وشهد اليوم الأول من البعثة، عقد "الملتقى الثاني لرجال الأعمال الإماراتيين – البرتغاليين"، وذلك بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، وسعادة موسى الخاجة سفير دولة الإمارات في البرتغال، وممثل البروفيسور الدكتور أكوشتو سانتوس سيلفا وزير الخارجية البرتغالي يوريكو برلينت دياش سكرتير الدولة للتدويل، والمهندس أنجيلو كورايا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية، والدكتور لويس فيليب دي كاسترو هنريجيس رئيس وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية، وبمشاركة مسؤولي أكثر من 150 مؤسسة حكومية وشركة برتغالية كبرى ورائدة من مختلف قطاعات الأعمال في البرتغال.

وفي مستهل جلسة افتتاح أعمال الملتقى، ألقى ممثل وزير الخارجية البرتغالي كلمة حكومة بلاده، أكد فيها متانة العلاقات وعمق الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية بين الإمارات والبرتغال، ورغبة بلاده في مواصلة توطيد علاقتها مع الإمارات وحرصها على تشجيع مجتمع الأعمال البرتغالي على تبادل الاستثمارات مع نظيره الإماراتي، وتعزيز التبادل الثقافي والتجاري والسياحي والتعاون في مختلف المجالات مع إمارة الشارقة، بالاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيداً بجهود غرفة الشارقة في تنمية وتقوية هذه العلاقات.

بناء الجسور

ثم ألقى سعادة عبد الله سلطان العويس، كلمة أشاد فيها بالعلاقات الثنائية الرسمية والتاريخية العريقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال، وبالروابط الثقافية والإنسانية والحضارية الوطيدة والمصالح الاقتصادية المتنامية يوماً بعد يوم، بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الصديقين، مشيراً إلى إسهام إمارة الشارقة، التي تُعدُّ منارة من منارات الشرق التي تشع بالثقافة وتنعم بالسلام، وتبعث على الإلهام، وتُعتبر مركزاً اقتصادياً إقليمياً ودولياً صاعداً يتطلع نحو مستقبل واعد وأكثر إشراقاً، بدور رائد في دفع العلاقات بين الإمارات والبرتغال إلى هذا المستوى الراقي من التواصل والشراكة والتعاون على مختلف الأصعدة، التي تصب في خدمة مصالح الدولتين وخير شعبهما.

وأكد سعادته، أن هذه البعثة ما هي إلا حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والتجارية بين إمارة الشارقة والبرتغال، التي تكلّلت عام 2013 بزيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى البرتغال لافتتاح فعاليات أيام الشارقة الثقافية، والتي تجدّدت قبل أيام قليلة عندما قام سموه بزيارة خاصة إلى البرتغال، استهدف خلالها جهات ثقافية وأكاديمية وعلمية عريقة وتاريخية، لتعكس إيمان الشارقة الراسخ بأهمية التواصل الثقافي وبناء الجسور المعرفية والفكرية، وكذلك تبادل المنافع المشتركة بين الشعوب.

ونوه سعادة العويس إلى أن هذه الزيارة، تأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تنمية وتقوية علاقاتها الدولية وفق سياسة الاحترام والتفاهم المتبادل، والارتقاء إلى مركز عالمي في مجالات التكنولوجيا والثقافة والابتكار واستثمار الفرص في المجالات المتقدّمة مثل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة، لافتاً سعادته إلى أن إمارة الشارقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة وتعتبر وجهة جاذبة لرجال الأعمال لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنى تحتية ولوجستية عالية وبيئة استثمارية محفزة وتنوع اقتصادي ومشاريع رائدة في قطاعات جديدة على المنطقة، نجحت في جذب استثمارات ضخمة، وبفتح الباب واسعاً أمام كثير من المستثمرين، لتقديم منتجات وخدمات حققت نجاحاً باهراً في السوق وسط بيئة أعمال مميزة ومحفزة.

وأعلن سعادته، أن غرفة الشارقة حرصت على القيام بدور فاعل في الملتقيات الاقتصادية العربية - البرتغالية، وغيرها الكثير من الأحداث المشابهة، وأسهمت بشكل أو بآخر في رفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرتغال إلى أكثر من 1.23 مليار درهم في عام 2016 ونموها بنسبة 8% عام 2017، ووصول عدد الشركات البرتغالية العاملة في الإمارات إلى أكثر من 600 شركة، ترافقت مع احتضان الشارقة مقرات للعديد من الشركات البرتغالية التي تعمل في مجالات التجارة العامة واستشارات الأعمال والطيران والمعدات الهندسية والعقارات، وتوفر لها الإمارة جميع التسهيلات المهمة والدعم اللازم لنموها وتوسعها.

وأعرب سعادة العويس، عن أمله بأن تُشكّل هذه الزيارة محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق يُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وبناء شراكات واعدة بين البلدين الصديقين، انطلاقاً من القناعة بأهمية البرتغال الاقتصادية، كبوابة إلى القارة الأوروبية والإيمان بأهمية الشارقة كبوابة إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط.

تقوية العلاقات

بدوره، أكد سعادة موسى الخاجة سفير دولة الإمارات في البرتغال، أن ملتقى الأعمال الإماراتي البرتغالي الثاني الذي تنظمه غرفة الشارقة، يُشكّل حافزاً إضافياً لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، مثنياً على دور غرفة الشارقة في دعم وتعزيز هذه التوجه على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

من جانبه، أعرب المهندس انجيلو كورايا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية، عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة على تعاونها وجهودها في تنظيم هذه البعثة، مثنياً على أهمية زيارة الوفد الإماراتي والنتائج الإيجابية التي ستتمخض عنها وما ستعود به من نفع وفائدة على مصالح البلدين الصديقين ومجتمعي الأعمال فيهما وهو ما ستظهر آثاره على المدى البعيد وتنعكس مزيداً من النمو في العلاقات والشراكات بين الجانبين.

خطوة مهمة

من جهته، أعلن الدكتور لويس فيليب دي كاسترو هنريجيس رئيس وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية، أن الملتقى يُمثل خطوة مهمة نحو تنمية علاقات البرتغال مع دولة الإمارات التي تتمتع باقتصاد قوي ومتين وتعتبر وجهة عالمية للمشاريع الاقتصادية الرائدة، مؤكداً ثقته بأن أعضاء غرفة الشارقة هم من المستثمرين الرئيسيين وسيلعبون دوراً حيوياً في تعزيز ودعم العلاقات القائمة بين البرتغال والإمارات.

وأشار هنريجيس إلى توفر عدد كبير من الفرص المجزية والمتاحة للاستثمار في البرتغال، لافتاً إلى أن الإحصاءات الرسمية في بلاده سجلت نمواً استثنائياً في التجارة الثنائية في ضوء التحسينات المستمرة في الاقتصاد البرتغالي في الأعوام الأخيرة التي تبعت الأزمة الاقتصادية العالمية.

اتفاقية ومذكرة

ووقّع سعادة عبد الله سلطان العويس، وأنجلو كوراي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، والدكتورة عايدة بوعبد الله الأمينة العامة رئيسة الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، اتفاقية تعاون مشترك.

كما وقّع سعادة رئيس غرفة الشارقة، والدكتور لويس فيليب دي كاسترو هنريجيس رئيس وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية، نسخة مجددة من مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين الجانبين.

وجاء توقيع الاتفاقية والمذكرة، في إطار السعي المشترك للمساهمة بتطوير وتنويع التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين رجال الأعمال والشركات التجارية والاقتصادية بين الشارقة والبرتغال، والرغبة المتبادلة في تسهيل كافة السبل بغرض توسيع نطاق التعاون في القطاعات الصناعية والتكنولوجية بهدف تقوية العلاقة بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

وتهدف الاتفاقية والمذكرة، التي وقعتها غرفة الشارقة مع كل من وكالة الاستثمار البرتغالية والغرفة العربية البرتغالية، إلى تعزيز التعاون في مجال تنظيم ملتقى سنوي لرجال الأعمال لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة والبرتغال، والمساعدة في تكوين علاقات اتصال بالمعارض والأسواق التجارية بينهما، وتنظيم منتديات وندوات وغيرها من سبل الترويج التجاري بحيث تشمل تبادل المعلومات حول الاقتصاد والتجارة في كلا البلدين، إلى جانب تشجيع أنماط جديدة من التعاون الاستثماري وتشجيع الجهات الاقتصادية المعنية في البلدين لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات والبرتغال، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتبادل في تنظيم الأحداث والمعارض والندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات الوطنية والدولية أو المشاركة فيها، بهدف توسيع نطاق التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تأسيس معارض دائمة أو بيت تصدير في كلا الدولتين.

وقدّمت فاطمة خليفة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي في غرفة الشارقة، عرضاً إلكترونياً حول فرص ومزايا الاستثمار في الإمارة، وما توفره الغرفة من خدمات وتسهيلات لمجتمع الأعمال، في حين استعرض سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في مركز اكسبو الشارقة، أهمية المركز وموقعه الاستراتيجي ودوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما قدّم نبذة عن الخدمات الرائدة والتسهيلات الفريدة التي يوفرها المركز للعارضين، وعن أهم المعارض التي ينظمها ويستضيفها اكسبو الشارقة على مدار العام.

وعقد أعضاء الوفد جملة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاعات اقتصادية واعدة في البرتغال، وتمحورت حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الاستثمارات وبناء الشراكات في المجالات التي تهم الجانبين.