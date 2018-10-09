صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.7 %

الشارقة 24 – وام:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 إلى 3.7 %، أي أقل بنسبة 0.2 %، من توقعاته السابقة في يوليو 3.9 %، مشيراً إلى أن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلباً على التجارة.

وعزا الصندوق خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في منتجع بالي الإندونيسي، هذا التخفيض إلى مجموعة من العوامل، من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات، وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة، مع هروب رأس المال، ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7 % إلى 2.5 %، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4 % إلى 6.2 %، بينما أبقى توقعاته للنمو في 2018 للبلدين دون تغيير بنسبة 2.9 % للولايات المتحدة و6.6 % للصين.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2.2% إلى 2 %، مع تضرر ألمانيا بشكل خاص، بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.