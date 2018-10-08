البنوك التجارية تدعم ارتفاع السوق البحرينية ضمن "مؤشرات الإثنين"

الشارقة 24:

تراجعت سوق دبي، في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2774.62 نقطة، وكان الانخفاض نسبته 0.56%.

بينما ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.58% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7939.17 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات.

وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.04% لتقفل عند مستوى 5308.98 نقطة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام.

كما ارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.10% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1323.26 نقطة، بدعم من قطاع البنوك التجارية.

وفي المقابل تراجع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4505.35 نقطة، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.24% بضغط من كافة قطاعاتها.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.42%، لتقفل عند مستوى 1972.46 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2774.62 0.56 % سالب السعودية 7939.17 0.58 % الكويت 5308.98 0.04 % البحرين 1325.26 0.10 % عمان 4505.35 0.24 % سالب الأردن 1972.46 0.42 % سالب خسائر في سوق دبي

تراجعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.55 نقطة، أو ما نسبته 0.56% ليقفل عند مستوى 2774.62 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 162.3 مليون سهم، بقيمة 166 مليون درهم، نفذت من خلال 2265 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات.

السوق السعودية ترتد صاعدة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، وسط تبان أداء القطاعات، وبتعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 45.55 نقطة أو ما نسبته 0.58% ليقفل عند مستوى 7939.117 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 117.9 مليون سهم، بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 83 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 85 شركة.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.31 نقطة، أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 5308.98 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.4 مليون سهم، بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 1562 صفقة.

محطة خضراء في السوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية، وسط أداء إيجابي قطاع البنوك التجارية، وكان هذا الارتفاع بواقع 1.32 نقطة، أو ما نسبته 0.10% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1325.26 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم، بقيمة 794.5 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.55 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة.

السوق العمانية تتراجع

تراجع مؤشر السوق العمانية بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4505.35 نقطة، خاسراً 10.77 نقطة أو ما نسبته 0.24%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 365 صفقة.

هبوط السوق الأردنية على كافة المستويات

تراجع مؤشر السوق الأردنية، بعد هبوط قطاعاتها الثلاث، ومع تراجع الأحجام والسيولة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1972.46 نقطة ليخسر ما نسبته 0.38%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم، بقيمة 4.4 مليون دينار نفذت من خلال 2471 صفقة.