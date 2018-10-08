"الساعات والمجوهرات" يوطد مكانته كأهم حدث من نوعه في المنطقة

الشارقة 24:

أثبت معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مجدداً، أنه الحدث الدولي الأول والأهم من نوعه على مستوى المنطقة، بعد نجاحه باستقطاب نحو 60 ألف زائر، في دورته الـ45 التي اختتمت فعالياتها، في مركز إكسبو الشارقة، يوم السبت.

وأجمع العارضون والتجار وعدد كبير من الزوار، خلال استطلاع للرأي، حول نسخة المعرض الخريفية لعام 2018، على أنها من أنجح الدورات على الإطلاق، وأكثرها تميزاً وتجديداً وتنوعاً على جميع المستويات، سواء على صعيد الديكورات، أو حجم المشاركة، أو تشكيلة المعروضات.

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بنجاح جهود المركز، في تنظيم دورة جديدة من معرض الساعات والمجوهرات، حظيت بإشادة وثناء الشركات الدولية والعلامات التجارية المشاركة في الحدث، ونالت استحسان ورضا الزوار، على مستوى التنظيم والخدمات والديكورات والتسهيلات والتسويق والترويج وإسعاد المتعاملين.

وأعرب سعادته، عن شكر مركز إكسبو الشارقة، لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، على دعمها المتواصل للحدث منذ 24 عاماً، منوهاً بتعاون الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، الذي أثمر عن نجاح هذه الدورة، التي رسخت مكانة المعرض كمهرجان محلي جاذب، وحدث إقليمي ودولي رائد، لعرض أحدث المجوهرات والذهب والساعات.

من ناحيته، أعلن سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في إكسبو الشارقة المنسق العام للمعرض، أن المركز نجح مجدداً في تثبيت أهمية ومكانة هذا المعرض، كأهم وأبرز الفعاليات، التي تُعزز سوق المنتجات الفاخرة في الإمارات، وتسهم في نمو مبيعات الذهب والألماس والساعات والمجوهرات.

وأضاف شطاف، أن نسخة المعرض الـ 45، كانت الأكثر تميزاً من ناحية التحديثات والتحسينات والمعروض والدول المشاركة، مؤكداً حرص الإدارة العليا لمركز إكسبو الشارقة على إطلاق المبادرات التي تعزز مكانة المعرض وسمعته الرائدة، والابتكار في تقديم الخدمات التي تضمن كسب رضا العارضين والزوار، دورة تلو أخرى.

وشهد المعرض، طرح أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات المصنوعة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية شهيرة، من 25 دولة.

كما شهد معرض الساعات والمجوهرات، الذي امتد على مساحة 30 ألف متر مربع، مشاركة نخبة من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات من المملكة المتحدة واليابان وروسيا والولايات المتحدة ولاتفيا وليتوانيا والسعودية وباكستان والأردن والبحرين وتركيا وتايوان واليمن، وعشرات الشركات الإماراتية.

ونجحت اليابان، التي شاركت للمرة الأولى بجناح وطني في الحدث، بعرض العديد من القطع النادرة والثمينة التي لفتت الأنظار، حيث وصل سعر بعضها إلى ملايين الدولارات، ومن بينها خاتم من البلاتين مطعم بالألماس من عيار 950 ويبلغ وزنه 12 غراماً، إلى جانب عقد من الألماس والبلاتين والذهب الأبيض والأحجار النادرة جداً يزن 140 غراماً، بمليونين و990 ألف دولار.

وأكد الناطق باسم الجناح الياباني، أن مشاركة بلاده بجناح وطني في المعرض، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وأن هذه المشاركة جاءت بعد أن لمست الشركات اليابانية مكانة هذا المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، وسمعته المرموقة على صعيد هذه المنطقة من العالم، إلى جانب أهمية دولة الإمارات وريادتها العالمية، في حجم تجارة الذهب والألماس.

كما شهد المعرض، الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة مرتين سنوياً، في دورته الحالية العديد من التحسينات الجمالية والخدمية اللافتة، في إطار سعي المركز لتعزيز مكانة هذا الحدث، كأفضل منصة للشركات المحلية والدولية والعلامات التجارية، للكشف عن أحدث مشغولاتها وتصاميمها من الساعات والمجوهرات، وترسيخ حضورها في أسواق المنطقة وتحقيق أفضل المبيعات.