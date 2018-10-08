"محمد بن راشد للإسكان" تدعو المنشآت الاستشارية للمشاركة في "ديكوبيلد"

الشارقة 24:

دعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المنشآت العاملة في قطاع الهندسة والمقاولات ومواد البناء، إلى المشاركة في فعاليات معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية "ديكوبيلد 2018"، الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 7-10 نوفمبر المقبل.

وحثت المؤسسة الشركات العاملة في مجال مواد البناء والإنشاء والمقاولات والاستشارات الهندسية والأثاث والمفروشات والألمنيوم والزجاج وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى البنوك وشركات خدمات التمويل العقاري والمؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان، إلى جانب استشاريو التصميم الداخلي ومقاولو الزارعة والحدائق وأحواض السباحة، إلى المشاركة الفاعلة في دورة "ديكوبيلد"، التي ستقام على مدى 4 أيام في "قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" بمنطقة الورقاء 4 بدبي.

وذكر سعادة سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن "ديكوبيلد" سيوفر للمشاركين فيه فرص ضخمة وفريدة للالتقاء مع زوار المعرض، الساعين لبناء مشاريعهم السكنية والتجارية وتوقيع العقود وتوسيع نطاق الأعمال ومصادر التزود بكل احتياجات المشاريع العقارية، مؤكداً أن المعرض يعد الحدث الأهم من نوعه على مستوى الدولة سواء لأصحاب المشاريع الخاصة والمقبلين على البناء وللمقاولين، نظراً لما يتيحه من خيارات واسعة في مجال الاستشارات الهندسية، ولما يوفره تحت مظلة واحدة من آخر وأحدث الابتكارات في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات، وكافة مستلزمات المنزل العصري الحديث.

ودعا قرقاش الشركات إلى المسارعة لحجز المساحة المناسبة لها في "ديكوبيلد 2018"، بما يضمن لها المباشرة في التحضير لتحقيق أفضل مشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن المعرض يشكل مناسبة تهدف من خلالها المؤسسة إلى استغلال الإمكانات الضخمة التي توفرها أسواق الإمارات لقطاع مواد البناء والتشييد، وتوفير خيارات جديدة ومتعددة أمام شركات القطاع الخاص بالدولة، من خلال جمع تلك الشركات للالتقاء مع العملاء وعرض إنتاجها تحت سقف واحد، للاستفادة من الفرص المتاحة، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات الراغبة بعرض أحدث تقنياتها في مجالات إنتاج مواد البناء والتشطيب والحلول الهندسية المبتكرة وتقنيات الصيانة والتحسين.